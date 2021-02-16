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«Борьба коммунальщиков и ментов с нашей историей – это как борьба с ветром»
Источник материала: Хартия'97
«Борьба коммунальщиков и ментов с нашей историей – это как борьба с ветром»
По всей Беларуси регулярно появляются исторические и протестные граффити.
В Беларуси, пожалуй, не осталось ни одного двора, где бы не было «Погони» или национального флага.
«Борьба коммунальщиков и ментов с нашей историей, с национальными символами – это как борьба с ветром», - пишут читатели телеграм-канала
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По всей Беларуси регулярно появляются исторические и протестные граффити.
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