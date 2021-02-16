Источник материала: Хартия'97

«Борьба коммунальщиков и ментов с нашей историей – это как борьба с ветром» 16.02.2021, 21:09

По всей Беларуси регулярно появляются исторические и протестные граффити.

В Беларуси, пожалуй, не осталось ни одного двора, где бы не было «Погони» или национального флага.

«Борьба коммунальщиков и ментов с нашей историей, с национальными символами – это как борьба с ветром», - пишут читатели телеграм-канала «Баста!»









































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