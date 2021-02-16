Политзаключенного Андрея Попова приговорили к пяти годам колонии усиленного режима

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», 23-летний резчик по металлу Андрей Попов судом Заводского района Минска признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки) и осужден на пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Решение вынесла судья Анжела Костюкевич.





Попов был задержан в Минске вечером после президентских выборов 9 августа. По данным правозащитников, перед задержанием был ранен.

На данный момент в Беларуси политзаключенными признаны 255 человек, более 1,8 тыс. уголовных дел по различным статьям открыто в связи с событиями после августовских выборов.