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Политзаключенного Андрея Попова приговорили к пяти годам колонии усиленного режима

16.02.2021 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», 23-летний резчик по металлу Андрей Попов судом Заводского района Минска признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки) и осужден на пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Решение вынесла судья Анжела Костюкевич.

Политзаключенного Андрея Попова приговорили к пяти годам колонии усиленного режима

Попов был задержан в Минске вечером после президентских выборов 9 августа. По данным правозащитников, перед задержанием был ранен.

На данный момент в Беларуси политзаключенными признаны 255 человек, более 1,8 тыс. уголовных дел по различным статьям открыто в связи с событиями после августовских выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», 23-летний резчик по металлу Андрей Попов судом Заводского района Минска признан виновным по ч. 2...
 
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