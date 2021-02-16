Накануне суда по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико обратился к белорусам

В Беларуси выросло поколение людей с новым взглядом на себя, на страну, на будущее и готовое бороться за то, чтобы «не быць скотам», считает экс-глава правления ОАО «Белгазпромбанк» и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико.





Накануне суда по уголовному делу в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» телеграм-канал штаба Бабарико опубликовал его обращение к белорусам.

По словам Бабарико, на протяжении многих лет белорусов «не вели за цивилизацией и внушали мысль, что они — народ, который ходит под плеткой, неспособный самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свое будущее».

Однако, по мнению экс-банкира, в 2020 году граждане Беларуси победили «рабство собственной души».

«Самое страшное, что за такое, казалось бы, общепризнанное право следует абсолютно средневековые репрессии. Даже больше. У нас стали актуальны тексты, написанные около двух тысяч лет назад и обращенные к таким же, как и вы, первопроходцам и предвестникам свободы человека и его права на уважение. Я имею в виду тексты евангелистов, которые прокладывали путь к сердцам и душам тех, кто находился в рабстве, и "записывающих" в сердцах любовь к людям. Они несли свет добра, самоуважения и достоинства, приравнивая человека к наивысшей ценности», — цитирует Бабарико телеграм-канал.

Экс-банкир представил в своем обращении один из таких текстов, измененный и адаптированный под сегодняшнюю ситуацию в стране. В нем он подчеркивает, что все люди, пострадавшие от дубинок, насилия, и те, кто «остался в заложниках сегодняшней системы», пострадали за правду, и она на их стороне.

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо существующей власти, ибо какое общение справедливости с беззаконием? Что общего у света и тьмы? Как совместимы цветы, улыбки и насилие? Ведь вы — носители свободы и уважения», — заявляет Бабарико.

Он отмечает, что люди, которые «победили в себе раба, не испугались угроз и публично высказали свое отношение к происходящему насилию и несправедливости, пожертвовали своим благополучием, свободой и даже жизнью ради того, чтобы другие вздохнули полной грудью чистый воздух освобождения», вызывают невероятную гордость и восхищение.

«Все сделанное вами — не напрасно! Мы — вместе, хоть и не всегда рядом. Нас — все больше и больше! Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси», — завершил он свое обращение.

Верховный суд начнет рассмотрение уголовного дела «Белгазпромбанка» 17 февраля в здании суда Московского района Минска. Корреспондентам ряда негосударственных изданий, в частности информагентства БелаПАН, интернет-газеты Naviny.by, портала TUT.by, газеты «Белорусы и рынок», отказали в аккредитации на заседание.

В ответ на «многочисленные электронные обращения граждан» пресс-служба Верховного суда пояснила, что слушателей в зал будут пускать с учетом вместимости зала и норм социального дистанцирования. ВС констатировал, что возможность присутствовать в открытом судебном заседании лицам, не являющимся участниками процесса, и журналистам — это реализация принципа гласности правосудия, и необоснованное ограничение доступа граждан в зал суда не допускается. При этом подчеркивается, что «в целях обеспечения надлежащего порядка в судебном заседании, безопасности участников процесса и присутствующих вопрос допуска всех желающих граждан в открытое судебное заседание разрешается судом с учетом вместимости зала судебного заседания».

В случае невозможности обеспечить допуск в зал всех желающих информирование общественности может осуществляться через информационные бюллетени, пресс-релизы, СМИ и другими способами, отметили в суде.