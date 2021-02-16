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Лукашенко призвал сохранить в Минске мотовелозавод
16.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Изменить подходы к качеству продукции и увеличить экспорт. Александр Лукашенко потребовал сохранить мотовелозавод в Минске. Сейчас предприятие в сложном финансовом положении, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко отметил, что в мире сформировался запрос на здоровый образ жизни. Об этом говорят и цифры. Ежегодно рынок веломотопродукции прирастает на 9%.
По прогнозам, электротранспорт будет востребован в будущем. Беларусь готова его предоставить. Для этого понадобится техническое перевооружение предприятия.
Александр Лукашенко потребовал от чиновников представить эффективный бизнес-план по развитию предприятия и запланировал сам посетить производство.
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Президент Беларуси отметил, что в мире сформировался запрос на здоровый образ жизни. Ежегодно рынок веломотопродукции прирастает на 9%.
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