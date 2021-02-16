Лукашенко призвал сохранить в Минске мотовелозавод

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изменить подходы к качеству продукции и увеличить экспорт. Александр Лукашенко потребовал сохранить мотовелозавод в Минске. Сейчас предприятие в сложном финансовом положении, передает «МИР 24».

«Если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его, перенеся все компетенции куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте. Когда я говорю про МАЗ, БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и иные предприятия, я говорю о том, что это лицо машиностроительной Беларуси, лучшие бренды страны. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять», – сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что в мире сформировался запрос на здоровый образ жизни. Об этом говорят и цифры. Ежегодно рынок веломотопродукции прирастает на 9%.

По прогнозам, электротранспорт будет востребован в будущем. Беларусь готова его предоставить. Для этого понадобится техническое перевооружение предприятия.

«Чтобы прийти с электромотовелотранспортом на европейский рынок, нужно получить их сертификат. Многие производства в Беларуси имеют аналогичные европейские сертификаты. Поэтому бояться, что нас туда не пустят, не надо. Не так просто туда зайти? Да. Но над этим надо работать. Другого пути все равно не будет», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров.

Александр Лукашенко потребовал от чиновников представить эффективный бизнес-план по развитию предприятия и запланировал сам посетить производство.