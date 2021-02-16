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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичная милиция опубликовала подробности инцидента в Первомайском районе Мотив размыт, поведение необъяснимое, в выдыхаемом воздухе почти три промилле алкоголя. Столичная милиция только сейчас опубликовала подробности инцидента,...

Мотив размыт, поведение необъяснимое, в выдыхаемом воздухе почти три промилле алкоголя. Столичная милиция только сейчас опубликовала подробности инцидента, который произошел в Первомайском районе. На горячую линию обратился очевидец, который сообщил, что некий человек буквально избивает машину руками и ногами. В итоге в автомобиле BMW оказались повреждены боковые зеркала, двери и ручки.