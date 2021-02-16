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Столичная милиция опубликовала подробности инцидента в Первомайском районе

16.02.2021 22:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Мотив размыт, поведение необъяснимое, в выдыхаемом воздухе почти три промилле алкоголя. Столичная милиция только сейчас опубликовала подробности инцидента, который произошел в Первомайском районе. На горячую линию обратился очевидец, который сообщил, что некий человек буквально избивает машину руками и ногами. В итоге в автомобиле BMW  оказались повреждены боковые зеркала, двери и ручки.

 
 
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Мотив размыт, поведение необъяснимое, в выдыхаемом воздухе почти три промилле алкоголя. Столичная милиция только сейчас опубликовала подробности инцидента,...
 
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