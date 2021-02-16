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Мировые квалификационные соревнования боксу на Олимпиаду отменяют

16.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мировые квалификационные соревнования боксу на Олимпиаду отменяют

Мировые квалификационные соревнования боксу на Олимпиаду отменяют.

Основная причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Кроме того, ранее уже был отменен европейский отбор на Олимпийские игры. Теперь на Олимпиаду можно будет попасть только по действующему мировому рейтингу. Возможно, будут счастливчики, которые получат специальные приглашения. Олимпиада в Токио должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Мировые квалификационные соревнования боксу на Олимпиаду отменяют. Основная причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Кроме того, ранее уже был...
 
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