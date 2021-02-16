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Реакция слепой собаки на снег растрогала пользователей Сети

16.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реакция слепой собаки на снег растрогала пользователей Сети

Хозяйка слепой хаски Мэнди Люнг опубликовала в Instagram видео, как ее собака радуется снегу. Видео растрогало пользователей соцсети.

Девушка осознанно взяла домой особенного щенка. Ему тогда было 10 месяцев. Собака по кличке Маккензи, по словам хозяйки, всегда ведет себя будто самая счастливая и здоровая собака на свете, хотя она абсолютно слепа. Хаски любит много гулять, в том числе и с другими собаками, и обниматься с хозяйкой. Но больше всего Маккензи любит снег. Хоть собака его и не видит, но по ощущениям всегда радуется ему, как ребенок.


Комментаторы не смогли сдержать эмоций: «Оууу, ну что за прелестная малышка!», «Как она рада снежку, это же так прекрасно», «Здорово, что она может так радоваться жизни даже без зрения», «Люди могли бы многому поучиться у собак».

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Хозяйка слепой хаски Мэнди Люнг опубликовала в Instagram видео, как ее собака радуется снегу. Видео растрогало пользователей соцсети. Девушка осознанно взяла домой...
 
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