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«Баран», «качка», «каўбаса» – эти слова «пришли» вместе с татарами. Больше интересного – на выставке рукописей белорусских татар
Источник материала: ОНТ
Третья азбука белорусского языка. Оригинальные рукописи «тутэйшых» татар представили сегодня на выставке в академической библиотеке. Уникальным памятникам книжной культуры – китабам – был посвящён и круглый стол. Уже не один век их тексты изучают не только лингвисты, но и фольклористы, историки.
«Баран», «качка», «каўбаса» – эти слова «пришли» в белорусский язык вместе с татарами. С XIV века прижились рядом с нами, звались «липками» или «мусульманами». Сохраняя веру предков, писали справа налево свои священные книги на не чужой «мове».
Из хранилища – шесть редких манускриптов. Форматы разные. Самая «почтенная» книга – полукитаб. Строки «гусиного пера» XVIII века. Язык молитвенника – старобелорусский, однако не литературный. Татарские корни у песняра Франтишка Богушевича.
Белорусский – один из редких языков, в котором сразу три алфавита: кириллица, латиница и арабица. В ней 28 графем. و - это Ў краткое. Текст без заглавных букв, без разделения на слова, нет знаков препинания, но именно так говорил весь народ.
Большинство экспертов «ведут» эту традицию со времён Франциска Скорины. Хотя, возможно, диалог культур «завязался» веком ранее – уже в XV столетии. Памятники ищут учёные-китабисты. Почти все наши собрались сегодня в зале Коласовской библиотеки.
Книжная новинка, которая содержит «секрет». Это DVD-диск с копиями тафсиров, китабов и хамаилов из частных собраний страны. «Сабака», «гурт», «кішэнь» – татарские слова, которые стали родными белорусам, как и сами «тохтамышевы дети».
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«Баран», «качка», «каўбаса» – эти слова «пришли» вместе с татарами. Больше интересного – на выставке рукописей белорусских татар
Третья азбука белорусского языка. Оригинальные рукописи «тутэйшых» татар представили сегодня на выставке в академической библиотеке. Уникальным памятникам...
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