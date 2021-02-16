Minsk World: начало продаж квартир в четырех новых домах

Источник материала: ОНТ

Новые дома и новые возможности. В комплексе Minsk World начались продажи квартир сразу в четырех новых домах. Они уже возводятся. В начале – самые выгодные цены и привлекательные условия.

Ещё не переехали в Minsk World? Самое время. Только сейчас начало продаж квартир, общественных и коммерческих помещений сразу в четырех домах. А это значит, лучшие цены и лучшие условия. Сразу скажем, долго такая недвижимость хозяев не ищет, – раскупается со старта.

В разных кварталах, с разными названиями, но с неизменными стандартами качества и сроками ввода в эксплуатацию. Итак, «Таллин», «Лас-Вегас», «Валенсия», «Ереван», «Тбилиси». Названия домов. В каждом колорит страны. Не просто название. Про преимущества каждого. И про стоимость квадратного метра.

В доме «Валенсия» всего от 1 999 рублей. Такие цены только на старте. Из положительных моментов – рассрочка на 100 месяцев. Квартиры различные. От 28 квадратов до 75-ти. При этом квартиры можно объединять, – это позволяет свободная планировка. В квартирах второго этажа – просторные террасы. На первом этаже – коммерческие помещения. По плану – это кафе, аптеки и магазин непродовольственных товаров.

«Валенсия» расположен в квартале «Южная Европа». Внутри квартала, закрытого от движения машин – детский сад, комплекс спортивных и игровых площадок.

Дом «Лас Вегас» в квартале «Северная Америка». Внутри этого квартала – две школы, поликлиники (взрослая и детская), парк – в шаговой доступности. Квартиру здесь от небольших студий в 27 «квадратов» до 72 метров. Это позволяет создать 4-комнатные апартаменты со всем необходимым. На первом этаже дома – восемь свободных коммерческих помещений. Это могут быть объекты торговли и сервиса, и они ждут собственников. Цена «квадрата» в «Лас-Вегасе» от 2630 рублей.

Теперь ближе. Дом «Таллин». Квартал «Северная Европа». Цена от 2 600 рублей за метр. И рассрочка от застройщика на 100 месяцев. Это более восьми лет. Дом рядом с улицей Кижеватова. Внутри квартала – детский сад. В пешей доступности – новый городской парк, общественные помещения, крупнейший в стране торговый центр. Дом невысокий. 10 этажей. Квартиры от 30 до 57 квадратных метров. В каждой квартире лоджии, а на седьмом этаже дополнительные балконы. На первом этаже – коммерческие помещения с высотой потолков почти 4 метра! И они пока свободны.

Теперь о домах «Ереван» и «Тбилиси». Это квартал «Евразия». Оба дома объединяет цена за «квадрат» – 2 590 рублей. И да, рассрочка на 100 месяцев от застройщика. У зданий по 19 этажей. На первых этажах – квартиры с открытыми террасами. Высота потолков здесь – больше трех метров. Квартиры от небольших студий до просторных в 72 метра. И при этом конструкция зданий позволяет объединять квартиры.

Все квартиры возводятся в многофункциональном комплексе Minsk World. Застройщик опережает условия, предусмотренные инвестиционным договором. Строятся одновременно и дома, и общественные и коммерческие помещения. Это почти в центре города. 5 минут на метро (здесь проходит третья линия), и столько же минут на автомобиле до площади Независимости. Новый стандарт «города в городе». В комплексе 8 школ и 12 детский садов, взрослая и детская поликлиника, медцентр. Проблему с авто решают многоуровневые паркинги. И именно здесь возводят Международный финансовый центр.

Международный финансовый центр – это несколько тысяч новых эффективных рабочих мест и инвестиции с Востока и Запада. И само здание возводят в партнёрстве с арабскими архитекторами и финансистами. Неподалёку будет и новый торгово-развлекательный центр, – кстати, крупнейший в стране.

Позиция застройщика – квартиры в Minsk World должны быть доступны любой семье со стабильным доходом. Это и индивидуальный подход, и рассрочка, и кредитные программы, – кому как больше подходит. Сейчас по случаю Дня всех влюблённых ещё и скидка в 50 евро с каждого «квадрата», кто заплатит за свои метры сразу. Это ваше жильё, и нет повода откладывать переезд в долгий ящик. Район хоть и молодой, но застраивается быстро, как быстро и квартиры находят своих хозяев.

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