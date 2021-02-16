Сильные регионы – сильное государство: как в Свислочи делают все для детей и молодежи

Источник материала: ОНТ

Сильные регионы – сильное государство. Такой тезис не раз звучал в ходе Всебелорусского народного собрания. Но как сделать даже самый отдаленный уголок страны успешным, сейчас активно обсуждают делегаты по всей стране.

В небольшом городке Свислочь неподалеку от Беловежской пущи уверены: сила государства не только в экономике, на местах должны быть все условия для комфортной жизни и развития способностей, в том числе, и подрастающего поколения. Как это сделать, обсуждали сегодня на примере системы образования города.

Дарья Иванчук уже три года учится профессиональной игре на гитаре. После уроков пропадает на занятиях в школе искусств. И результаты есть: победы на конкурсах. В небольшой Свислочи смогли сохранить традиции музыкального образования, а значит и возможности для развития – каждый шестой ребенок города творческий: танцует, рисует, играет на инструментах.

В Свислочи, как и большинстве маленьких городов, демографического бума не наблюдается. Сейчас тут около 2 тысяч детей, одну школу закрыли, педагогов и учеников

перевели в другую. В пустующем здании к сентябрю намерены открыть дом творчества и физкультурный центр. Тем более, что спортивной школе по соседству не хватает места – дети хотят заниматься. Да и взрослые тоже.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома: «А то, что это востребовано, я убедился, когда приехал сюда. У нас есть один день в неделю, когда мы собираемся на спортплощадке сами в футбол играть. Поверьте, там одновременно мы играем в футбол, там занимаются волейболом и баскетболом. Это так душу греет и радует мне, и я, конечно, вывод сделал».

Личным примером здесь противостоят ленивому времяпрепровождению в компании

гаджета. Цифровая культура подрастающего поколения – это тоже забота взрослых.

Думают, конечно, не только о физическом и интеллектуальном развитии. Чтобы воспитать патриота, начинать нужно как можно раньше. Чтобы и младшеклассники рассказать могли, какая она, Беларусь

Светлана Гирей, директор гимназии №1 г.Свислочь: «На примере наших историй, наших судеб, судеб наших земляков и наших людей, которые сегодня большой вклад вносят в развитие нашего региона. Только таким образом мы можем у наших детей привить чувство патриотизма и чувство гражданственности».

О том, кто будет это всё воспитывать в будущих белорусах, нужно думать тоже, и особенно в небольших городах. Как и о том, кто вернётся на малую родину в качестве любого другого толкового специалиста.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Вопросы развития целевой подготовки. Например, чтобы специалист, заканчивая здесь школу с классом профориентационной подготовки аграрного уклона, он мог соответственно после окончания высшего учебного заведения вернуться сюда и продолжить здесь работу в качестве специалиста».

В Свислочи понимают, тезис Всебелорусского народного собрания о сильных регионах касается и образования. Учителя мечтают, чтобы уровень жизни людей в малых городах и на селе не отличался от мегаполисов, чтобы у педагогов выросла зарплата и сократилось количество бумаг, чтобы на селе детей было побольше. Проблем пока хватает. Многие из них озвучили с высокой трибуны Всебелорусского народного собрания. Педагогов услышали. Правда, как все они сами говорят, – самое главное для них – благодарные ученики, умные, успешные и любящие свою родину.

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