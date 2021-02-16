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Сильные регионы – сильное государство: как в Свислочи делают все для детей и молодежи
Источник материала: ОНТ
Сильные регионы – сильное государство. Такой тезис не раз звучал в ходе Всебелорусского народного собрания. Но как сделать даже самый отдаленный уголок страны успешным, сейчас активно обсуждают делегаты по всей стране.
В небольшом городке Свислочь неподалеку от Беловежской пущи уверены: сила государства не только в экономике, на местах должны быть все условия для комфортной жизни и развития способностей, в том числе, и подрастающего поколения. Как это сделать, обсуждали сегодня на примере системы образования города.
Дарья Иванчук уже три года учится профессиональной игре на гитаре. После уроков пропадает на занятиях в школе искусств. И результаты есть: победы на конкурсах. В небольшой Свислочи смогли сохранить традиции музыкального образования, а значит и возможности для развития – каждый шестой ребенок города творческий: танцует, рисует, играет на инструментах.
В Свислочи, как и большинстве маленьких городов, демографического бума не наблюдается. Сейчас тут около 2 тысяч детей, одну школу закрыли, педагогов и учеников
перевели в другую. В пустующем здании к сентябрю намерены открыть дом творчества и физкультурный центр. Тем более, что спортивной школе по соседству не хватает места – дети хотят заниматься. Да и взрослые тоже.
Личным примером здесь противостоят ленивому времяпрепровождению в компании
гаджета. Цифровая культура подрастающего поколения – это тоже забота взрослых.
Думают, конечно, не только о физическом и интеллектуальном развитии. Чтобы воспитать патриота, начинать нужно как можно раньше. Чтобы и младшеклассники рассказать могли, какая она, Беларусь
О том, кто будет это всё воспитывать в будущих белорусах, нужно думать тоже, и особенно в небольших городах. Как и о том, кто вернётся на малую родину в качестве любого другого толкового специалиста.
В Свислочи понимают, тезис Всебелорусского народного собрания о сильных регионах касается и образования. Учителя мечтают, чтобы уровень жизни людей в малых городах и на селе не отличался от мегаполисов, чтобы у педагогов выросла зарплата и сократилось количество бумаг, чтобы на селе детей было побольше. Проблем пока хватает. Многие из них озвучили с высокой трибуны Всебелорусского народного собрания. Педагогов услышали. Правда, как все они сами говорят, – самое главное для них – благодарные ученики, умные, успешные и любящие свою родину.
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Сильные регионы – сильное государство. Такой тезис не раз звучал в ходе Всебелорусского народного собрания. Но как сделать даже самый отдаленный уголок страны...
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