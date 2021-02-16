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Продолжается судебное разбирательство по делу сотрудниц оппозиционного телеканала «Белсат»
Источник материала: ОНТ
В Минске сегодня продолжилось судебное разбирательство по делу сотрудниц оппозиционного телеканала «Белсат».
Чульцову и Андрееву обвиняют в действиях, грубо нарушивших общественный порядок. Речь о манипуляциях, которые привели к нарушению работы транспорта. Оппозиционных журналисток задержали прямо во время стрима из квартиры одного из домов в разгар несанкционированной уличной акции. На суде присутствовали и представители иностранных дипломатических миссий. Столь повышенный интерес к процессу, который касается исключительно внутренней ситуации страны, они комментировать отказались.
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В Минске сегодня продолжилось судебное разбирательство по делу сотрудниц оппозиционного телеканала «Белсат». Чульцову и Андрееву обвиняют в действиях, грубо...
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