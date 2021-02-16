|
Модные укладки 2021
Источник материала: ОНТ
В моде сейчас максимально простые прически с легкой небрежностью, как бы взъерошенные, с отдельными локонами и даже аксессуарами. Если вы предпочитаете собранный образ, то выбирайте аккуратные гладкие прически, такие как пучки (они будут идеальны для работы) или же зачёсанные волосы назад, можно с эффектом «мокрой» укладки (будет выигрышного смотреться, если вы соберётесь на вечернее мероприятие).
Но это не единственные варианты, которые будут у вас в арсенале, поскольку они подойдут далеко не всем. И вот тогда придут на выручку тренды прошлых сезонов. Только с максимальным упрощением процесса самой укладки.
Хвосты с зачесом назад. Здесь вы можете использовать всевозможные жгуты, они прибавят яркости образу. Весьма актуальны платки, косынки и объёмные банты.
Глубокий боковой пробор – очень универсальная прическа как для длинных волос, так и для стрижек. Подойдёт для распущенных и собранных укладок.
Кудри и волны. Они должны быть естественны и натуральны.
Узкие косички. Они могут быть как в распущенных, так и в собранных волосах. Также их можно завязать ленточкой или в виде отдельной косички.
Длинные волосы, слегка небрежно уложенные. Эту прическу ещё называют «девушка серфера» или «пляжные локоны».
Мода позволяет сегодня потратить считанные минуты для создания максимально естественной прически. Дерзайте и не бойтесь пробовать что-то новое!
Автор: Мария Лемешева
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В моде сейчас максимально простые прически с легкой небрежностью, как бы взъерошенные, с отдельными локонами и даже аксессуарами. Если вы предпочитаете собранный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)