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Модные укладки 2021

16.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Модные укладки 2021

В моде сейчас максимально простые прически с легкой небрежностью, как бы взъерошенные, с отдельными локонами и даже аксессуарами. Если вы предпочитаете собранный образ, то выбирайте аккуратные гладкие прически, такие как пучки (они будут идеальны для работы) или же зачёсанные волосы назад, можно с эффектом «мокрой» укладки (будет выигрышного смотреться, если вы соберётесь на вечернее мероприятие).

Но это не единственные варианты, которые будут у вас в арсенале, поскольку они подойдут далеко не всем. И вот тогда придут на выручку тренды прошлых сезонов. Только с максимальным упрощением процесса самой укладки.

Хвосты с зачесом назад. Здесь вы можете использовать всевозможные жгуты, они прибавят яркости образу. Весьма актуальны платки, косынки и объёмные банты.


Глубокий боковой пробор – очень универсальная прическа как для длинных волос, так и для стрижек. Подойдёт для распущенных и собранных укладок.

Кудри и волны. Они должны быть естественны и натуральны.  

Узкие косички. Они могут быть как в распущенных, так и в собранных волосах. Также их можно завязать ленточкой или в виде отдельной косички.


Длинные волосы, слегка небрежно уложенные. Эту прическу ещё называют «девушка серфера» или «пляжные локоны». 


Мода позволяет сегодня потратить считанные минуты для создания максимально естественной прически. Дерзайте и не бойтесь пробовать что-то новое!

Автор: Мария Лемешева

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В моде сейчас максимально простые прически с легкой небрежностью, как бы взъерошенные, с отдельными локонами и даже аксессуарами. Если вы предпочитаете собранный...
 
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