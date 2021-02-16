Лукашенко о «Мотовело»: Идеи разорвать предприятие на куски, а затем их раздать по банкам, я расцениваю как антигосударственные

Источник материала: ОНТ

Готовь сани летом, а велосипед, выходит, – зимой. Сегодня во Дворце Независимости речь шла о перспективах развития отечественной мотовелотехники. Легендарные велосипеды «Аист» и мотоциклы «Минск» (кто не катался на них?) пережили развал Советского Союза. Производство удалось сохранить, продукция приросла более чем сотней новых моделей. Но, к сожалению, с трудом справляется с конкуренцией в наши дни.





Как реабилитировать и производство, и отрасль предложения у чиновников есть. Их сегодня и обсуждали во Дворце Независимости. Главное, что прозвучало – предприятию, всё-таки быть.

Они доступны, просты в конструкции, легки в ремонте и обслуживании. На постсоветском пространстве, пожалуй, сложно найти тех, кто не слышал о белорусских велосипедах. Минский «Мотовело» заработал сразу после Второй мировой, с тех пор отсюда по миру разлетелись 55 миллионов «Аистов».

Но если внимательно присмотреться, «Аист» сегодня уже не тот. В смысле названия –пишут его латиницей. Да и сам «Мотовело» несколько лет назад обанкротился, а в 2020-м даже выставил на продажу знаменитый товарный знак на кириллице. Теперь здесь работает предприятие «МотоВелоЗавод». Но одно неизменно – с конвейера по-прежнему сходят велосипеды, мотоциклы и мопеды с пометкой «сделано в Беларуси».

С одной стороны, широкий модельный ряд по вполне демократичным ценам. Здесь и наш ответ итальянской легенде – мопеды «Весна». Присмотритесь – они ведь и внешне словно из старого кино, ретро снова в моде. Характеристики с итальянским собратом схожие, стоимость примерно втрое ниже. Но, с другой стороны, экономика самого предприятия от этого, кажется, не в выигрыше.

И пусть не у каждого велосипеда есть двигатель (к теме ещё вернёмся), зато у торговли это, как водится, реклама. AIST был официальным партнёром Чемпионата мира по велосипедному спорту на треке в Минске в 2013-м. На велосипедах этого бренда белорусские спортсменки установили олимпийский рекорд и 2 национальных на Олимпиаде в Лондоне. Предприятие – технический партнёр национальной белорусской команды по велоспорту и участвует в международных соревнованиях. Однако спрос за рубежом от этого сильно не вырос.

Эту задачу опытные управленцы и экономисты решают вместе с учёными. Одновременно с дизайном те предлагают совершенствовать даже принцип езды.

Чего не скажешь о финансах. «Мотовело» в долгах, управляет им антикризисный менеджер. Приходится учитывать множество юридических тонкостей. Но принципиальная позиция власти – завод сохранить.

Есть предложение создать на площадях «МотоВело» производственный кластер, как вариант, за счёт ресурсов столичного Технопарка. Цель – увеличить локализацию производства. Сейчас она чуть выше 40%, но, если получится реализовать бизнес-идею, возрастёт до 60%. Логистика проще – затраты ниже. Ведь есть определённый парадокс в том, что на площадях завода работают порядка 180 компаний, но из них только две – это именно производственные площадки.

Речь о территории в 27,5 гектаров фактически в центре Минска, при этом заводу нужно меньше пяти. Конечно, есть на этой площади и аварийные постройки, есть то, что ещё можно отремонтировать. При этом есть у правительства и более радикальные идеи.

Профинансировать новое производство мог бы инновационный фонд Мингорисполкома, в конце концов для таких проектов он и создан. Но Президент настаивает – просчитать необходимо все возможные сценарии. И, похоже, пришло время окончательно решить наболевший вопрос «МотоВело». В ближайшее время Александр Лукашенко намерен для этого приехать на площадку лично.

Фото: БЕЛТА

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