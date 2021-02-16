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Младенец выпил грудное молоко нетрезвой матери и умер
Источник материала: ОНТ
32-летняя жительница Горно-Алтайска в алкогольном состоянии накормила ребенка грудным молоком, в результате чего младенец умер. Об этом
Инцидент произошел в ночь с 11 по 12 января. Женщина отмечала отмечала свой день рождения и выпивала алкоголь. Позже она отправилась спать с четырехмесячным сыном. За ночь она дважды покормила мальчика грудью, что привело к его смертельной интоксикации.
В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Фото: СУ СК РФ по Республике Алтай
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32-летняя жительница Горно-Алтайска в алкогольном состоянии накормила ребенка грудным молоком, в результате чего младенец умер. Об этом сообщает пресс-служба...
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