Младенец выпил грудное молоко нетрезвой матери и умер

Источник материала: ОНТ

32-летняя жительница Горно-Алтайска в алкогольном состоянии накормила ребенка грудным молоком, в результате чего младенец умер. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Алтай.

Инцидент произошел в ночь с 11 по 12 января. Женщина отмечала отмечала свой день рождения и выпивала алкоголь. Позже она отправилась спать с четырехмесячным сыном. За ночь она дважды покормила мальчика грудью, что привело к его смертельной интоксикации.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: СУ СК РФ по Республике Алтай

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram