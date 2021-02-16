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Младенец выпил грудное молоко нетрезвой матери и умер

16.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Младенец выпил грудное молоко нетрезвой матери и умер

32-летняя жительница Горно-Алтайска в алкогольном состоянии накормила ребенка грудным молоком, в результате чего младенец умер. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Алтай.

Инцидент произошел в ночь с 11 по 12 января. Женщина отмечала отмечала свой день рождения и выпивала алкоголь. Позже она отправилась спать с четырехмесячным сыном. За ночь она дважды покормила мальчика грудью, что привело к его смертельной интоксикации.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: СУ СК РФ по Республике Алтай

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32-летняя жительница Горно-Алтайска в алкогольном состоянии накормила ребенка грудным молоком, в результате чего младенец умер. Об этом сообщает пресс-служба...
 
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