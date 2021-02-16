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Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке нефтепродуктов из Беларуси в портах России

16.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке нефтепродуктов из Беларуси в портах России

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Беларуси для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты. Указ подписан 16 февраля, сообщили на сайте Главы государства.

Проект предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь о мазуте, бензине и масле. Соглашение основано на принципе take-or-pay: при перевалке в объеме меньше согласованного морской терминал все равно получает плату за полный объем.

Проект рассчитан до конца 2023 года с возможностью автопродления.

Фото: ТАСС

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Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Беларуси для...
 
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