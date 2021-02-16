В Германии разработали прибор, предупреждающий о приближении инфаркта и инсульта

Источник материала: ОНТ

Группа ученых из гамбургского университета разработала портативный прибор, который быстро и бесконтактно позволяет определить нарушения в работе кровеносной системы и предупредить о приближении инфаркта или инсульта. Об этом сообщает Deutsche Welle .

Прибор представляет из себя небольшое портативное устройство со сложной сенсорной системой. Датчики на основе искусственного интеллекта фиксируют опасность инфаркта или инсульта и подают сигнал тревоги. Так, человек заблаговременно может обратиться за медпомощью.

Для использования прибора не обязательно находиться в положении лежа, можно свободно перемещаться.

Ученые планируют усовершенствовать прибор, чтобы его можно было устанавливать на потолке, и отслеживать состояние здоровья сразу нескольких человек.

Фото: iStock

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