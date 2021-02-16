Закрывшийся бар Svobody.4 распродает свое имущество

Источник материала: Tut.by

Команда столичного бара Svobody.4 , который на днях Минска закрылся насовсем. Проблемы начались после осенней забастовки">объявил о закрытии, распродает свое имущество. Каталог товаров появится в Instagram заведения.



Фото: instagram.com/svobody.4

После того как винный бар Svobody.4 публично попрощался с гостями, команда проекта решила распродать то, что долгое время создавало атмосферу заведения: мебель, посуду и даже картины. В соцсетях бара сообщается:

— Мы подумали, что теперь самое время поделиться Svobody.4 с каждым, и решили устроить распродажу. Будем продавать посуду, полки, комод, наши раритетные колонки, значки, шапки Svobody.4 и раздавать открытки на память.

Каталог товаров с указанием цен и количества можно будет найти в «историях» бара в Instagram. Желающим выкупить что-то из имущества заведения нужно написать ребятам в директ. На знаменитые картины позже будет объявлен аукцион.

Напомним, в середине 2020 года бар Svobody.4 получил награду Traveller’s Choice от сайта для путешественников Tripadvisor — он вошел в 10% лучших ресторанов мира.

Теперь он закрылся насовсем. Как и десятки других заведений, бар не работал 26 октября — в день забастовок.