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«Пари Сен-Жермен» разгромил в гостях «Барселону»
Источник материала: Tut.by
В первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов испанская «Барселона» проиграла дома французскому клубу «Пари Сен-Жермен» — 1:4.
Счет в матче был открыт на 27-й минуте, когда Лионель Месси реализовал пенальти, но после этого на поле доминировал «ПСЖ». Килиан Мбаппе быстро сравнял счет, а во втором тайме в ворота «Барселоны» влетело сразу три гола. Мбаппе оформил хет-трик, а еще один гол записал в свой актив Мойзе Кин.
«Барселона»: Тер Стеген, Дест (Мингеса, 71), Лангле, Альба, Пике (Пуч, 78), Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг, Педри (Тринкау, 78), Дембеле, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85).
«ПСЖ»: Навас, Курзава, Кимпембе, Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Верратти (Дракслер, 73), Паредес, Гуйе (Эррера, 46), Икарди, Кин (Данилу Перейра, 85), Мбаппе.
В другом матче дня «Ливерпуль» обыграл в гостях «РБ Лейпциг» за счет голов Салаха и Сане.
SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.
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В первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов испанская «Барселона» проиграла дома французскому клубу «Пари Сен-Жермен» - 1:4.
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