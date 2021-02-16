Источник материала: Хартия'97

193-й день протестов: акции прошли в Беларуси и за рубежом 16.02.2021, 23:29

Каждый день – и до победы!

Акции протеста сегодня прошли в Беларуси и за границей.

Зеленый луг, Рига и Сельхозпоселок вышли на общий марш и передают привет всем свободным белорусам.

Жители Южного микрорайона в Барановичах на вечерней прогулке.

Партизаны с Ангарской прислали фото их «запоздалой акции» против ВНС.





Чижовка поддержала музыкантов, журналистов и правозащитников.

Белорусы Москвы собрались у статуи потерявшейся в Беларуси богини Фемиды, а белорусы Питера встретились у Ленинградского зоопарка, чтобы передать «привет» 140 представителям флоры и фауны, которые подписали петицию за то, чтобы признать наш национальный, исторический флаг Беларуси, экстремистским!

В День восстановления Литовского государства белорусы Литвы прошли маршем по центральным улицам Вильнюса.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта .

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