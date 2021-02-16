Источник материала: Хартия'97

Фристайлистка Александра Романовская об участии в протестах: Это невероятно! 16.02.2021, 23:14

Александра Романовская

Чемпионка мира восхищается белорусскими протестами.

Чемпионка мира и Универсиады фристайлистка Александра Романовская, которая была уволена из сборной Беларуси, рассказала в интервью каналу «ЧестнОК» о своем участии в протестах.

«Энергетика – просто нет слов, чтобы это передать. Это невероятно! Одно дело – смотреть в соцсетях. Но когда ты видишь все своими глазами на улице: ярких улыбчивых людей, плакаты, лозунги – только в этот момент ощущаешь, насколько это все имеет значение для каждого человека, который выходит», - сказала Романовская.

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