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В Польше ведется производство беспилотных воздушных такси

17.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Польше ведется производство беспилотных воздушных такси

  • 16.02.2021, 23:12
В Польше ведется производство беспилотных воздушных такси
фото: Airbus.com

Беспилотные воздушные такси и высокоскоростные вертолеты Racer конструируются в Лодзи.

Airbus Helicopters — франко-немецкая компания, один из ведущих производителей вертолетов в мире. Основные производственные мощности компании расположены в Мариньяне. Однако часть продукции производится в Польше, о чем рассказывает газета Rzeczpospolita. Будущие беспилотные воздушные такси и новые высокоскоростные вертолеты Racer конструируются в Лодзи. Над их разработкой начинала трудиться группа из 20 энтузиастов вертолетной авиации, сегодня это более 80 человек, средний возраст которых всего 30 лет, передает «Радио Польша».

В Польше создан среди прочего новейший многоцелевой вертолет H160. Многие конструкции, например фюзеляж этого летательного аппарата, спроектированы и испытаны командой из Лодзи. Польские специалисты также разработали для Airbus Helicopters ключевые компоненты двигателя сверхбыстрого трехвинтового вертолета Racer нового поколения.

Сейчас эффективность беспилотных летательных аппаратов CitiAirbus испытывается в Лодзи, а также в лабораториях Варшавского авиационного института. В будущем эти городские такси будут перевозить пассажиров в крупных агломерациях в часы пик, — предлагает нам видение будущее Rzeczpospolita.

В прошлом году Airbus Helicopters продала около 280 новых вертолетов, а также компании удалось получить контракты еще на 300 вертолетов. Хорошо продаются новейшие универсальные модели H160 и H145.

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Беспилотные воздушные такси и высокоскоростные вертолеты Racer конструируются в Лодзи.
 
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