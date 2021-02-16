Источник материала: Хартия'97

В Беларуси осудили военного пенсионера из России 4 16.02.2021, 22:46

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фото: spring96.org

Военного пенсионера осудили за то, что он напомнил милиционеру о нормах нравственности.

Фрунзенский районный суд Минска приговорил военного пенсионера Игоря Копанайко к полутора годам колонии общего режима. Судья Елена Бушева признала его виновным по статьям о хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 369 УК). Как сообщает ПЦ «Весна», Копанайко является гражданином Российской Федерации и имеет вид на жительство в Беларуси.

Согласно материалам дела, днем 13 ноября 55-летний мужчина проник в подъезд одного из домов во Фрунзенском районе Минска и залил монтажной пеной входную дверь в квартиру милиционера. Он также запенил дверной замок и почтовый ящик. Кроме того, на почтовом ящике черным маркером он оставил надпись: «Мент убийца».

Потерпевшей по делу проходила Татьяна Обозная, пресс-секретарь Центрального РУВД Минска.

По мнению прокурора Алеси Грецкой, обвиняемый «причинил ущерб чести и достоинству сотрудника органов внутренних дел, уронив авторитет потерпевшей в глазах окружающих, подорвав престиж управленческой деятельности в государстве, осуществляемой сотрудниками милиции».

Мужчина объяснил свой поступок тем, что его возмутило заявление представителя МВД, что погибший Роман Бондаренко был пьян.

— Я не хулиган, не преступник. Я офицер запаса. Когда я вижу несправедливость, я завожусь с полуоборота. Так было тогда. Смерть Романа Бондаренко потрясла всю Беларусь. Он тоже служил, как я. Он мне годился в сыновья. Он погиб в центре Минска, в мирное время, в стране, называемой страной для жизни. На следующий день я зашел в интернет и прочитал сообщение Обозной, в котором не было сочувствия к семье и друзьям, а только ложь. Все это переполнило чашу моего терпения, и я не помню, когда мне было так больно за страну, в которой я живу, — заявил обвиняемый в последнем слове и извинился перед родителями и ребенком пострадавшей, так как они не имеют отношения к произошедшему. — По поводу чести и достоинства. Ваши сотрудники завели уголовное дело по факту гибели Романа Бондаренко? Приедьте к тем, кто избитый сидит в Жодино и на Володарке, в чьих действиях нет состава преступления. Покажите им честь и достоинство. Я не собирался политизировать процесс. Речь идет об общечеловеческих ценностях. Честь имею!

Адвокат обвиняемого заявил, что действия его подзащитного были неверно квалифицированы: в протоколе допроса потерпевшая претензий не имела, замок открылся, а пену можно было удалить с помощью специального инструмента, не повредив дверь. А целью нанесения на почтовый ящик оскорбительной надписи было донести до должностного лица, что у людей иное мнение о причинах смерти Романа Бондаренко.

— За полоску пены на двери, которая снимается без повреждений, — 3 года тюрьмы? Разве это не слишком суровое наказание? — поинтересовался адвокат.

Кроме лишения свободы в колонии в условиях общего режима, суд обязал мужчину возместить пострадавшей моральный ущерб в размере семи тысяч рублей.

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