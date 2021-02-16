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В Техасе замерзли нефтяные скважины

17.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Техасе замерзли нефтяные скважины

  • 16.02.2021, 22:41
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В Техасе замерзли нефтяные скважины
иллюстрационное Фото: pixabay.com

Добыча нефти в США рухнула на два миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в США сократилась примерно на 2 млн баррелей в сутки, или 18%, из-за непривычно холодной погоды в ряде районов страны. Такие оценки привело во вторник агентство Блумберг.

Как оно отмечает, одной из главных причин этого стало снижение температуры и снегопады в штате Техас. Они вызвали отключение электроэнергии и перебои в логистике. Согласно оценкам Минэнерго США, суточный объем добычи нефти в стране составлял в среднем в январе этого года 11 млн баррелей.

В связи с непогодой в США приостановили работу НП суммарной перерабатывающей мощностью в 3 млн баррелей в сутки.

Сокращение добычи толкнуло нефтяные котировки к новым максимумам. В понедельник цена поставок нефти марки WTI в марте превысила 60 долларов. До этого в последний раз ее стоимость достигала этой отметки в январе 2020 года.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. Предупреждение касается около 200 млн человек.

Как передает портал poweroutage.us, из-за резкого похолодания около 5 млн жителей пяти штатов остались без электричества, в том числе свыше 4,3 млн в Техасе. В Далласе (штат Техас) температура снизилась до минус 16 градусов Цельсия, в Оклахома-Сити (штат Оклахома) - до минус 21, в Канзас-Сити (штат Миссури) - до минус 35 градусов.

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Добыча нефти в США рухнула на два миллиона баррелей в сутки.
 
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