Источник материала: Хартия'97

Умер глава сети отелей Marriott Арне Соренсон 16.02.2021, 22:28

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фото: marriott.com

Год назад он отказался от зарплаты и направил ее на борьбу с COVID-19.

Президент и главный исполнительный директор международной сети отелей Marriott International Арне Соренсон скончался на 63 году жизни. Два года назад у него диагностировали рак поджелудочной железы, говорится в сообщении компании.

Соренсон стал во главе гостиничной империи в 2012 году. Он первый глава Marriott International не из семьи основателей. Согласно сообщению, Соренсон "вывел компанию на путь уверенного роста".

В марте 2020 года Соренсон заявил, что отказывается от своей заработной платы до конца года. Средства будут направлены на борьбу с пандемией.

Компания Marriott International была основана в 1927 году Джоном Марриоттом-старшим.

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