Источник материала: Хартия'97

У Лукашенко появился шанс сбежать в Ростов в один из вторников 7 16.02.2021, 22:19

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фото: airport.by

Российская авиакомпания «Азимут» 16 февраля совершила первый полет из Ростова-на-Дону в Минск.

Российская авиакомпания «Азимут» во вторник, 16 февраля, совершила первый полет из Ростова-на-Дону в Минск. Полеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам из аэропорта Платов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Самолет из Ростова-на-Дону вылетает в 14.20 и осуществляет посадку в Минске в 16.55. Обратный рейс из Минска осуществляется в 17.55, а в Ростов-на-Дону самолет прилетает в 20.10. Для каждого из аэропортов указано местное время.

- К перелету будет приниматься пассажиры, которым разрешено летать в условиях действующих эпидемиологических ограничений, - написано в пресс-службе.

Первому пассажиру рейса Минск-Ростов-на-Дону, которого определили в системе бронирования, представитель авиакомпании «Азимут» уже по традиции вручил подарок – сертификат на два лица на бесплатный перелет туда/обратно.

В Национальном аэропорту Минск гендиректор Вячеслав Хоронеко подарил пассажиру сувениры от минского аэропорта и сертификат на разовое обслуживание в VIP-зале.

- Мы с радостью встретили первых пассажиров и поздравляем авиакомпанию «Азимут» с расширением маршрутной сети и открытием полетов в Минск. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворными успешным, - заявил Хоронеко.

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