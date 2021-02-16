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Белый дом: Байден считает «Северный поток-2» плохой сделкой для ЕС

17.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белый дом: Байден считает «Северный поток-2» плохой сделкой для ЕС

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  • 16.02.2021, 22:09
Белый дом: Байден считает «Северный поток-2» плохой сделкой для ЕС
Джо Байден

Позиция Вашингтона по отношению к строительству газопровода не изменилась.

Президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря "плохой сделкой" для Европейского Союза, негативная позиция Вашингтона по отношению к строительству газопровода не изменилась. Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, в Вашингтоне внимательно следят за тем, как идёт сооружение газопровода, и оценивают эффективность возможных санкций. Псаки подчеркнула, что решения о дальнейших шагах будут приниматься "в координации с союзниками и партнерами" США.

Издание Wall Street Journal ранее напомнило о том, что во вторник истекает предусмотренный законом срок, который Конгресс дал Белому дому для того, чтобы опубликовать список компаний, ведущих деятельность, за которую предусмотрено введение санкций в связи с сооружением газопровода. Речь идёт как непосредственно об укладке труб, так и об оказании содействия судам, укладывающим трубы, и компаниям-их владельцам. При этом публикация такого списка ещё не будет означать собственно введения санкций. WSJ подчёркивает, что администрация Байдена имеет возможность их не накладывать, сославшись на интересы национальной безопасности.

Издание также упоминает о письме двух видных сенаторов от обеих партий, в котором они призвали администрацию ввести санкции, ссылаясь на угрозу для стран НАТО, которую, как утверждает сенаторы, представляет собой газопровод.

В статье говорится о том, что представители США и Германии ведут переговоры о возможной судьбе "Северного потока-2". Официальная позиция германского правительства остается неизменной - оно поддерживает проект. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники писали о том, что может обсуждаться мораторий на достройку газопровода в обмен на отказ США от санкций. Утверждалось также, что итогом переговоров может быть требование к России предоставить гарантии того, что возможный запуск газопровода не приведёт к прекращению транзита газа через Украину.

Против достройки "Северного потока-2" активно выступала прежняя администрация США. В последний день работы администрации Дональда Трампа были введены санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", который сейчас ведет укладку труб в Балтийском море. Из-за угрозы санкций ранее работы были приостановлены более чем на год.

Соединённые Штаты и ряд стран ЕС считают, что газопровод усилит зависимость Евросоюза от России и может стать орудием политического шантажа.

Российские власти утверждают, что газопровод будет достроен, несмотря на противодействие США. Уложить осталось около 5 процентов труб.

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