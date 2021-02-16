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Регионы Беларуси вышли на вечерние протесты
Источник материала: Хартия'97
Регионы Беларуси вышли на вечерние протесты
Белорусы намерены протестовать до победы.
Регионы Беларуси вышли на вечерние протесты.
Акция протеста прошла в Новогрудке,
Традиционная акция партизан Дзержинска-Койданова,
Гродно выражает солидарность.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы намерены протестовать до победы.
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