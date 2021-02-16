Источник материала: Хартия'97

Bellingcat сообщил о слежке ФСБ за Владимиром Кара-Мурзой 1 16.02.2021, 21:52

15 февраля за ним следили люди в штатском на автомобиле.

Журналист Владимир Кара-Мурза обнаружил слежку за собой в Москве. Об этом он рассказал The Insider. По его словам, 15 февраля за ним следили люди в штатском на автомобиле, а затем, когда он пересел на общественный транспорт, продолжили следовать за ним в метро.

За Кара-Мурзой следовала машина с номером У563СА. По данным источников Bellingcat в ГИБДД, она закреплена за ФСБ.

Yesterday, @vkaramurza reported he was tailed throughout Moscow by the same car. Following his decision to switch to public transport, he noticed the same people trailing on the metro as well. He sent us a photo of the car that tailed him. pic.twitter.com/Le5cxGb1c8 — Bellingcat (@bellingcat) February 16, 2021

11 февраля Bellingcat и Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что группа сотрудников ФСБ, предположительно организовавшая покушение на Алексея Навального, вероятно причастна к двум попыткам отравления Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

На основе данных о перемещениях силовиков расследователи выяснили, что они следовали за политиком по семи городам.

Then we searched for the car license plate among photographs of cars on @google and @yandex . Bingo! We found this one match. Same car model, same color, same license plate number. But where is it parked? pic.twitter.com/myjvElMSQz — Bellingcat (@bellingcat) February 16, 2021

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