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Bellingcat сообщил о слежке ФСБ за Владимиром Кара-Мурзой

17.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Bellingcat сообщил о слежке ФСБ за Владимиром Кара-Мурзой

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  • 16.02.2021, 21:52
Bellingcat сообщил о слежке ФСБ за Владимиром Кара-Мурзой

15 февраля за ним следили люди в штатском на автомобиле.

Журналист Владимир Кара-Мурза обнаружил слежку за собой в Москве. Об этом он рассказал The Insider. По его словам, 15 февраля за ним следили люди в штатском на автомобиле, а затем, когда он пересел на общественный транспорт, продолжили следовать за ним в метро.

За Кара-Мурзой следовала машина с номером У563СА. По данным источников Bellingcat в ГИБДД, она закреплена за ФСБ.

11 февраля Bellingcat и Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что группа сотрудников ФСБ, предположительно организовавшая покушение на Алексея Навального, вероятно причастна к двум попыткам отравления Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

На основе данных о перемещениях силовиков расследователи выяснили, что они следовали за политиком по семи городам.

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15 февраля за ним следили люди в штатском на автомобиле.
 
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