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Bellingcat сообщил о слежке ФСБ за Владимиром Кара-Мурзой
Источник материала: Хартия'97
Bellingcat сообщил о слежке ФСБ за Владимиром Кара-Мурзой
15 февраля за ним следили люди в штатском на автомобиле.
Журналист Владимир Кара-Мурза обнаружил слежку за собой в Москве. Об этом он рассказал The Insider. По его словам, 15 февраля за ним следили люди в штатском на автомобиле, а затем, когда он пересел на общественный транспорт, продолжили следовать за ним в метро.
За Кара-Мурзой следовала машина с номером У563СА. По данным источников Bellingcat в ГИБДД, она закреплена за ФСБ.
11 февраля Bellingcat и Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что группа сотрудников ФСБ, предположительно организовавшая покушение на Алексея Навального, вероятно причастна к двум попыткам отравления Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.
На основе данных о перемещениях силовиков расследователи выяснили, что они следовали за политиком по семи городам.
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15 февраля за ним следили люди в штатском на автомобиле.
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