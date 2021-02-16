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«Парализовать помощь жертвам репрессий». Что стоит за разгромом правозащитников

17.02.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Парализовать помощь жертвам репрессий». Что стоит за разгромом правозащитников
Слева направо: Валентин Стефанович, Евгения Паращенко, Алесь Беляцкий
Массовые обыски 16 февраля у членов правозащитных организаций БАЖ и «Весна» прокомментировал «Нашай Ніве» замруководителя «Весны» Валентин Стефанович.

«Это логика репрессий, здесь все ясно, - сказал Стефанович. - Они громят правозащитников и журналистов, чтобы парализовать возможность оказания какой-либо помощи жертвам репрессий. Они расценивают это как финансирование беспорядков или групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Естественно, ни правозащитники, ни журналисты не выводят людей на улицу. Мы работаем с последствиями кризиса с правами человека. Это мне очень напоминает 2009-2011 годы»


Возможно, давление рассчитано на Запад, считает Стефанович.

«Мол, смотрите, если будут новые санкции, посадим ваших "выкормышей", ваших "агентов"».
 
 
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