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«Таких лидеров в мире нет». На фоне ВНС госканалы активно занялись восхвалением Лукашенко

17.02.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Таких лидеров в мире нет». На фоне ВНС госканалы активно занялись восхвалением Лукашенко
Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.BY.

Всебелорусское народное собрание предсказуемо стало главной темой недели, превратив эфир госканалов в сплошной поток идеологического вещания сходного формата. Центральной темой было восхваление Лукашенко, наиболее заметное при описании его речи.

Акцент на глубине, прозорливости выступления Лукашенко, эмоциональном отклике делегатов и общества доминировал на протяжении всех дней. Восхваление достигло еще больших высот в авторских рубриках на СТВ, где Лукашенко возводился в ранг «великой исторической личности», лидера, который спас народ от падения в бездну, и подобного которому в мире нет.

Содержательные посылы в освещении ВНС сводились к тому, что выбранный курс – правильный, государство сохранит социальную направленность и откажется от глубоких реформ. Вместо них отмечалось значение сильной власти, благодаря которой Беларусь противостоит «беспрецедентному давлению».

Во внешнеполитическом измерении кроме обычных антизападных выпадов констатировался приоритет сотрудничества с Россией и значение отношений с Китаем. Вместе с тем акцент делался на незыблемости суверенитета, национальных интересов и необходимости взаимовыгодных решений.

Большая часть конфликтогенных посылов содержалась в риторике самого Лукашенко. Госканалы изображали ВНС триумфом, символом победы над врагами. Негативную реакцию госТВ вызвал отказ лидеров оппозиционных партий от участия в ВНС, приглашение на которое преподносилось как милость со стороны государства.

Реформаторские посылы ограничились повышением статуса ВНС, обещаниями изменений в Конституции и реализации установок пятилетней программы развития. Проведение ВНС увеличило поток сходных мнений в эфире, однако, имелись и небольшие попытки подачи альтернативных суждений – например, спор Анны Канопацкой с Евгением Пустовым.
 
 
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