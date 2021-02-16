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Одноклассники запустили ссылки в «Моментах» для официальных профилей

17.02.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ОК разрешили добавлять ссылки в «Моменты» пользователям с официальными профилями. Новый сервис позволяет прикреплять кнопку с ссылкой на любые сайты, блоги, страницы в интернете или внутри ОК.

С помощью ссылок в «Моментах» авторы смогут привлекать внимание к своему контенту, анонсировать концерты и встречи с фанатами, рассказывать об акциях любимых брендов, продвигать услуги и товары.

Новый инструмент будет полезен блогерам и известным личностям, которые регулярно взаимодействуют с аудиторией в ОК с помощью своего личного профиля. Добавить ссылку можно при публикации исчезающих фото и видео в мобильных приложениях ОК на Android и iOS.

Для этого нужно кликнуть на иконку с обозначением гиперссылки, затем выбрать название кнопки и указать URL адрес. При этом просмотр «моментов» со ссылками доступен не только со смартфонов и планшетов, но и в десктопной и мобильной версиях соцсети.

Авторы также получат доступ к статистике переходов по ссылке: она поможет понять, охвачена ли целевая аудитория и определить количество просмотров и переходов по ссылкам.

Первыми новую функцию использовали такие звезды как гимнастка Самира Мустафаева, певец NILETTO, певица Анна Седокова, Нейромонах Феофан и другие. Они разместили в «Моментах» ссылки на расписание концертов и сольном выступлении, подарили подписчикам возможность обучения в персональной школе и показали пример мини-коллаборации с брендом одежды.

ОК запустили «Моменты» в ноябре 2020 года как возможность публиковать исчезающие фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности с помощью еженедельного рейтинга. Аудитория сервиса постоянно растет на 20% ежемесячно, «Моменты» также бьют рекорды по вовлеченности в ОК — среднее число просмотров «моментов» выросло в два раза, а количество реакций пользователей на них — в три с половиной раза.

 
 
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ОК разрешили добавлять ссылки в «Моменты» пользователям с официальными профилями. Новый сервис позволяет прикреплять кнопку с ссылкой на любые сайты, блоги,...
 
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