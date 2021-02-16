ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что это было? Председатель лидского отдела Союза поляков получила странный самиздат

17.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Там ее обвиняют в измене


Газета с оскорблениями, которую получила председатель Лидского отдела Союза поляков Ирена Бернацкая. Фото: Белсат

Председатель лидского отдела Союза поляков Беларуси директор лидской польской школы Ирена Бернацкая сегодня получила конверт, в котором находился номер самиздата «Честная газета». На страницах издания маркером были написаны оскорбления и обвинения в измене Родине за польские деньги.

«Я не знаю такой газеты, никогда такой газеты не читала и не выписывала. Моего имени там написано не было», – высказалась Ирена Бернацкая.

И хотя адресатом была сама она, однако, не исключает что подобные действия могли быть направлены против местной общины Союза поляков. К тому же лидские милиционеры на Ирену неделю назад составили уже третий протокол по статье 23.34 – 18 января она пришла на оглашение приговора местному активисту Витольду Ашурко. 
Предыдущие два суда по этой статье были связаны с тем, что Бернацкая молилась на улице рядом с лидским фарным костелом.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В ОБСЕ обеспокоены обысками у белорусских правозащитников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by