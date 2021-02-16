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В ОБСЕ обеспокоены обысками у белорусских правозащитников
Источник материала: Партизан
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) выразило крайнюю озабоченность обысками у белорусских правозащитников.
"Сегодня после волны обысков у правозащитников по всей Беларуси БДИПЧ ОБСЕ выражает крайнюю озабоченность и призывает власти Беларуси уважать права тех, кто стремится защитить права своих сограждан", - говорится в заявлении директора Бюро Маттео Мекаччи, опубликованном на официальном сайте организации во вторник.
"Правозащитники в Беларуси уже давно играют важную роль в продвижении прав своих сограждан, несмотря на множество проблем", заявили в БДИЧ ОБСЕ.
Мекаччи в своем заявлении призвал белорусские власти не заниматься запугиванием граждан в связи с мирными протестами, а также "уважать права правозащитников в соответствии со своими обязательствами перед ОБСЕ".
Как сообщалось, 16 февраля к руководителям Белорусской ассоциации журналистов, журналистам и правозащитникам пришли с обысками,
В Беларуси уже более полугода продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.
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Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) выразило крайнюю озабоченность обысками у белорусских правозащитников.
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