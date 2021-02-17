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Компания - владелец «Табакерок» на 8 лет получила исключительное право на ввоз в Беларусь табачных стиков Heets
Источник материала: Tut.by
Компания «Энерго-ОИЛ» будет единственным импортером в Беларусь некурительных табачных изделий (табака нагреваемого «HEETS»). Соответствующий указ 16 февраля
— Предоставить до 31 декабря 2028 г. СЗАО «Энерго-ОИЛ» право на реализацию исключительного права государства на осуществление импорта некурительных табачных изделий (табака нагреваемого «HEETS»), классифицируемых кодом 2403 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, используемых в системах для потребления табака («IQOS»), — говорится в документе.
Поясняется, что указ подписан «в целях создания дополнительных условий для оборота табачных изделий» и вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, «Энерго-ОИЛ» принадлежал бизнесмену Алексею Олексину, однако в этом году стало известно, что он переписал ключевые активы — компании «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» — на сыновей,
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Компания - владелец «Табакерок» на 8 лет получила исключительное право на ввоз в Беларусь табачных стиков Heets
Соответствующий указ 16 февраля подписал Александр Лукашенко.
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