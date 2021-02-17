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Компания - владелец «Табакерок» на 8 лет получила исключительное право на ввоз в Беларусь табачных стиков Heets

17.02.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Энерго-ОИЛ» будет единственным импортером в Беларусь некурительных табачных изделий (табака нагреваемого «HEETS»). Соответствующий указ 16 февраля подписал Александр Лукашенко.


Фото: Аня Перова, TUT.BY

— Предоставить до 31 декабря 2028 г. СЗАО «Энерго-ОИЛ» право на реализацию исключительного права государства на осуществление импорта некурительных табачных изделий (табака нагреваемого «HEETS»), классифицируемых кодом 2403 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, используемых в системах для потребления табака («IQOS»), — говорится в документе.

Поясняется, что указ подписан «в целях создания дополнительных условий для оборота табачных изделий» и вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, «Энерго-ОИЛ» принадлежал бизнесмену Алексею Олексину, однако в этом году стало известно, что он переписал ключевые активы — компании «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» — на сыновей, сообщает Naviny.by. Предполагается, что причина — в угрозе европейских санкций. Изменения долей отражены в схеме бенефициарных собственников ЗАО «МТБанк», размещенной на сайте банка.

 
 
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