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На острове Сицилия началось извержение вулкана Этна (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Вулкан Этна начал извергаться на Сицилии. Видео природного явления опубликовала Изабелла Либрандо в своем
На кадрах – столб пепла, освещенный лучами солнца на закате. Агентство ANSA отметило, что выбросы пепла сопровождаются потоками лавы.
Причиной извержения стал подземный толчок на глубине около трех километров. Он произошел ниже юго-восточного кратера.
Сейчас вулкан Этна считается самым активным и крупным из действующих в Европе. Его высота 3328 метров.
Фото: скриншот из видео @IsabellaLibrand
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Вулкан Этна начал извергаться на Сицилии. Видео природного явления опубликовала Изабелла Либрандо в своем Twitter-аккаунте. На кадрах – столб пепла, освещенный...
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