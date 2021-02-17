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На острове Сицилия началось извержение вулкана Этна (ВИДЕО)

17.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На острове Сицилия началось извержение вулкана Этна (ВИДЕО)

Вулкан Этна начал извергаться на Сицилии. Видео природного явления опубликовала Изабелла Либрандо в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах – столб пепла, освещенный лучами солнца на закате. Агентство ANSA отметило, что выбросы пепла сопровождаются потоками лавы.

Причиной извержения стал подземный толчок на глубине около трех километров. Он произошел ниже юго-восточного кратера.

Сейчас вулкан Этна считается самым активным и крупным из действующих в Европе. Его высота 3328 метров.

Фото: скриншот из видео @IsabellaLibrand


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Вулкан Этна начал извергаться на Сицилии. Видео природного явления опубликовала Изабелла Либрандо в своем Twitter-аккаунте. На кадрах – столб пепла, освещенный...
 
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