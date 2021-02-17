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«ПСЖ» и «Ливерпуль» практически обеспечили себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

17.02.2021 07:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Большой футбол вернулся после «зимней спячки» — прошли два матча стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«ПСЖ» и «Ливерпуль» практически обеспечили себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» крупно уступила в родных стенах «ПСЖ» — 1:4.

Также гостевую победу добыл «Ливерпуль», обыгравший «Лейпциг» — 2:0.

Сегодня пройдут еще два матча:

  • «Порту» — «Ювентус»;
  • «Севилья» — «Боруссия» (Д).
 
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Большой футбол вернулся после «зимней спячки» — прошли два матча стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
 
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