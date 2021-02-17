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«ПСЖ» и «Ливерпуль» практически обеспечили себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
Большой футбол вернулся после «зимней спячки» — прошли два матча стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Барселона» крупно уступила в родных стенах «ПСЖ» — 1:4.
Также гостевую победу добыл «Ливерпуль», обыгравший «Лейпциг» — 2:0.
Сегодня пройдут еще два матча:
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Большой футбол вернулся после «зимней спячки» — прошли два матча стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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