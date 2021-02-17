Со скидками на одежду и в фитнес-центрах. Выбрали банки, где можно выпустить карты Gold до 50 BYN

Название банка Возможности карты, стоимость

Беларусбанк,

Visa Gold в клубе «Леди» Кэшбек до 12% в организациях-партнерах; при оплате за рубежом — до 0,5%; при покупке билетов на поезда БелЖД (на сумму больше 50 BYN) — 5%. Бесплатная автопомощь (при подключении пакета «Автоледи»). А также бесплатная смена пин-кода, доступ в М-банкинг (пакет «Полный») без комиссии и 0,25% на остаток денег, которые хранятся на счету в белорусских рублях. Выпуск — 12 BYN, обслуживание — 12 BYN в год (за 2-й и 3-й). Если вы член БСЖ или рассчитываетесь в течение года больше чем на 2500 BYN комиссия не взимается. При оформлении онлайн единовременная плата — 30 BYN.

Белгазпромбанк,

Masterсard Gold/ Visa Gold Скидки на страховые услуги до 20%. Снятие наличных без комиссии в банкоматах банка и партнеров. По акции стоимость карт в бел. рублях — 14 BYN, в валюте — 26,25 BYN (онлайн-выпуск), 35 BYN (через отделение банка). Срок действия — 5 лет.

Белорусский народный банк,

Maxima Debet Visa Gold До конца 2021 года через приложение можно бесплатно выпустить такую карту. Доступны бесплатные переводы между карточками банка, можно выпустить дополнительную карту уровня Gold со скидкой, подключить кэшбек (только к счету в бел. рублях) 0,5%. Бесплатно на 2 года.

БСБ Банк,

Masterсard Gold/ Visa Gold Оформление полиса страхования для выезда за границу (на 17 дней) бесплатно. Бесплатный выпуск детской карты Visa Classic/Mastercard Standart (с 6 до 18 лет) как дополнительную к счету родителя. В год — 25 BYN/13 USD/12 EUR. Срок действия — 2 года.

БТА Банк,

Платежная или накопительная Visa Gold/ Visa Gold Cash you По накопительной Visa Gold начисляется 3% (в BYN) и 0,2% (в USD/EUR) годовых на остаток по счету. Карта Cash you выпускается только в BYN. По ней начисляется кэшбек 1,2% в категории «Автомобили» (заправки, автомойки, такси, автозапчасти, паркинг, автосервисы, покупка авто, автопрокат, аренда авто, услуги эвакуатора), 1% за остальные операции и 3% годовых на остаток. Снятие наличных без комиссии в банке и партнерах. Visa Gold — 39 BYN/22 USD/EUR. Visa Gold Cash you — 0,99 BYN в месяц (за 3 года получается 35,64 BYN). Срок действия — 3 года.

Банк Дабрабыт,

Visa Gold «Матуля» Карта открывается только в BYN. Кэшбек 2% на специализированные детские товары, на остальные покупки — 0,5%. Скидки у партнеров до 35% (например, в медцентрах «Синево», «УмкаБелмед», «Добрый доктор»; магазинах «21 век», «Суоми кидс», в сети «Зеленая аптека» и др.). Также начисляются доп. скидки в рамках программы лояльности «КОЛА» до 50%. Бесплатно на 3 года.

Идея Банк,

Visa Gold «Шоппер» Кэшбэк 3% от покупок магазинах одежды и обуви, 2,5% — в супермаркетах, продуктовых магазинах. Годовой кэшбек 7% от суммы выплаченного кэшбека за год. Бесплатный индивидуальный дизайн карты. 0,99 BYN в месяц (за весь срок получается 35,64 BYN). Срок действия — 3 года.

Paritetbank,

Visa Gold Бесплатное пополнение карты в ЕРИП. 40 BYN за 3 года.

Банк Решение,

Visa Gold Бронирование отелей на специальных условиях на hotelclub.com. Пополнение счета в кассах Беларусбанка без комиссии. Участие в программе лояльности «Плати в интернет-банке или мобильном банке и получай скидки и бонусы». Скидка на страховку для поездок за границу — 5%. При выпуске онлайн — 35 BYN, в отделении — 45 BYN. Срок действия — 3 года.

РРБ-Банк,

Visa Gold Кэшбек 1.5% при расчетах за топливо на любой АЗС не только в Беларуси, но и по всему миру. До 1 апреля карту можно выпустить за 15 BYN на 3 года.

Статусбанк,

Visa Gold Действует скидочная программа «Мир привилегий» от Visa. 35 BYN за 3 года.

Технобанк,

Visa Gold GREEN Карта выпускается только в BYN. Можно оформить в том числе в магазинах GREEN. Кэшбек 2% от покупок во всех магазинах сети GREEN и от 1% в сети партнеров, бонусная программа GREEN, 3% годовых на остаток. Снятие наличных до 500 BYN в месяц в любых банкоматах Беларуси — без комиссии. Первый год обслуживания — бесплатный. Со второго — 0,95 BYN в месяц (22,8 BYN за 2 года).

Франсабанк,

Masterсard Gold Можно получать возврат Tax Free. Стоимость в бел. рублях — 30/40 BYN на 2 или 3 года соответственно.