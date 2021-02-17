«Получил счет на 7 тысяч рублей от страховой». Как мелкое ДТП стало большой проблемой для водителя с иностранными правами

Источник материала: Tut.by

Еще в сентябре водитель Александр стал виновником мелкого ДТП. Но для него оно вылилось в регрессный иск от страховой компании более чем на 7 тысяч рублей. AUTO.TUT.BY разбирался, почему так произошло.



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Фото: Глеб Малофеев

"Гаи посчитала меня бесправником"

— Наверное, сразу надо сказать, что у меня временная регистрация в России, а водительские права я получал в Кыргызстане. У меня нет вида на жительство в Беларуси, но я здесь периодически бываю.

Неприятный для Александра случай произошел еще в сентябре прошлого года. Виной стала банальная невнимательность, и мужчина этого не скрывает. В тот день он ехал по городу на машине своей супруги.

— Стоял на светофоре. Когда машина впереди тронулась с места, я тоже покатился, отпустив ногу с педали тормоза. А потом отвлекся. Впереди движение замедлилось, я не успел остановиться и ткнулся в задний бампер машины, которая стояла впереди. Кажется, это был Volkswagen Polo. Удар был несильный, как мне показалось. Я ведь даже не разгонялся особо.

Участники аварии вызвали ГАИ. Приехавшие инспекторы оформили ДТП. Виновником был признан Александр, он этого и не отрицал. Но проблемы начались, когда Александр показал свое водительское удостоверение. Инспекторы ГАИ сказали, что его водительское недействительно в Беларуси. В постановлении, которое выписал только 10 сентября начальник ГАИ Октябрьского района, было указано, что я не имел права управления.

— Само постановление я не обжаловал. После того, как мне вернули водительское удостоверение, я практически в тот же день уехал обратно в Россию. А когда приехал обратно в Минск уже смысла не было подавать на обжалование, так как сроки прошли.

А в декабре 2020 года Александр получил досудебное предупреждение от страховой компании ТАСК, где была застрахована гражданская ответственность владелицы автомобиля, на котором он ехал. В письме указывалось, что пострадавшей стороне было выплачено страховое возмещение в размере 7395 рублей. При этом, согласно справке от ГАИ, «виновник не имел права управления транспортным средством».



Страховая компания выставила регрессный иск виновнику ДТП

Раз Александр, по мнению ГАИ, не имел права управления в момент ДТП, это дало законную возможность страховой компании выставить к нему регрессный иск. Водителя поразил не только сам факт иска, но и его сумма.

— Я не могу понять, откуда могла взяться такая стоимость ремонта? Визуально повреждения были минимальными.

Оказалось, пострадавший владелец Volkswagen Polo обратился на фирменный центр. В калькуляции СТО учитывались все мелочи, вплоть до малярного скотча. В автоцентре пояснили, что повреждения оказались не такими уж легкими — красились задние крылья и крышка багажника, некоторые детали вытягивали на стапеле.

Что говорит закон о таких ситуациях?

Статья 5 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» предусматривает, что лица, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право управлять механическими транспортными средствами, самоходными машинами на территории Республики Беларусь при наличии действительного водительского удостоверения, выданного иностранным государством, соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 года, либо действительного водительского удостоверения, выданного иностранным государством и составленного на одном из государственных языков Республики Беларусь, либо действительного водительского удостоверения, выданного иностранным государством и сопровождаемого заверенным в установленном порядке переводом текста водительского удостоверения на один из государственных языков Республики Беларусь.







Так выглядит водительское удостоверение Александра. Оно не имеет срока действия, есть дублирующие надписи на русском языке

— Норма о признании прав дублируется и в пункте 14.2 ПДД. Поэтому если водительское удостоверение Александра является действительным в государстве выдачи и если он не имеет ВНЖ в Беларуси, то это водительское удостоверение должно быть действительным и в Беларуси, - комментирует ситуацию юрист Илья Латышев, директор «Юридической компании Ильи Латышева », но тут же отмечает. - Однако сделать однозначный вывод о его действительности или недействительности можно только после анализа материалов соответствующего дела об административном правонарушении.

На взгляд юриста, Александр в создавшейся ситуации допустил несколько ошибок.

— Пустил дело об административном правонарушении на самотек, не привлек адвоката, не обжаловал вынесенное по делу постановление. Оно вступило в силу, и им установлено, что Александр не имел права на управление ТС в Беларуси. Поэтому независимо от того, является ли на самом деле его водительское удостоверение действительным, для страховой компании это значения не имеет, она будет руководствоваться постановлением ГАИ пока оно не отменено.

Также Илья Латышев отмечает, что виновник не участвовал в осмотре поврежденного ТС. Оспаривание суммы ущерба тоже имеет свой порядок.

— Мне странно, что страховая выплатила возмещение, исходя из фактически понесенных на ремонт расходов (тем более на СТО официального дилера). В ситуациях, с которыми я сталкивался, возмещение выплачивалось, исходя из калькуляции специалиста-оценщика. И такая калькуляция от цен даже не на дилерском СТО отличалась в разы. В меньшую сторону. Однако здесь тоже нельзя делать никакие выводы, не видя документы.

Поэтому Илья Латышев советует нанять адвоката, найти специалиста по оценке, который сможет дать заключение по расчету страховой суммы. Также юрист советует подать жалобу в прокуратуру для принесения протеста на вступившее в законную силу постановление по делу.

— Шансов, что прокурор принесет протест, немного, но на сегодняшний день это единственный вариант обжалования. Также я советую обратиться в страховую компанию, изучить материалы по страховому случаю, при помощи адвоката и специалиста по оценке подготовить документы на обжалование начисленного возмещения.