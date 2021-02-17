Провластный союз журналистов дал отлуп Европейской и Международной федерациям, вставшим на защиту БАЖ

«Белорусский союз журналистов (БСЖ) внимательно следит за развитием ситуации вокруг прошедших 16.02.2021 обысков в офисе Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и с максимальным вниманием относится к любой информации, поступающей как от представителей силовых структур, так и от коллег — журналистов.





Мы готовы в случае запроса оказать необходимую правовую помощь представителям Ассоциации и считаем важным соблюдение прав журналистов на защиту.





Одновременно с этим, мы выражаем недоумение сегодняшним заявлением Президента EFJ Могенса Блихера Бьеррегарда. По нашему мнению, оно явно носит ангажированный и политизированный характер.





Мы убеждены в том, что представитель, а тем более руководитель профессиональной журналистской организации, должен отдавать себе отчет, что не является представителем политического или государственного института ЕС (страны-члена Евросоюза). Наша общая и первоочередная задача — защита прав журналистов, а не дублирование функций вышеуказанных институтов.





Солидарность журналистов не может и не должна использоваться как политический инструмент давления на суверенные государства и для манипуляции общественным мнением в любой стране мира».





Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов».





Вчера официальный союз журналистов целый день злорадствовал по поводу обысков у руководителей независимого союза, выдвигал свои версии причин обысков и даже поначалу сообщил о их задержании.