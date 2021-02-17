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Дизайнеры назвали самый модный цвет обуви предстоящей весной

17.02.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Этот цвет может выглядеть эксцентрично или романтично, но в любом случае привлечет внимание.



Фото: modnaya-krasivaya.ru

Вообще, в этом сезоне дизайнеры особенно неравнодушных к розовому цвету. Причем в гардеробе его не должно быть много: главыное – розовая обувь. В фаворе будут все оттенки -  от приглушенного кораллового до всеми любимого shocking pink, отмечает Harper’s Bazaar.

Словом, главная покупка сезона – это свежая пара обуви в розовых тонах. Подтверждение тому было продемонстрировано на подиумах самых известных модных домов, пишет Ежедневник.

Ботильоны-носки цвета фуксии, пожалуй, станут самой популярной моделью. В Fendi и Balmain уверены: подобная пара обуви прекрасно поддержит образ в стилистике спорт-шик.

 Для тех, кто осмелился на эксцентричные ботильоны, дизайнеры приберегли задачку со звездочкой: как насчет пары декорированных ковбойских сапог пурпурного цвета? Богемную стилистику можно подчеркнуть фетровой шляпой и ультрамодным пончо

Резиновые варианты для пляжа  можно подстмотреть у Coach и Giorgio Armani. В общем, розовой обуви хватит на любой вкус, погоду и стиль.
 
 
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Этот цвет может выглядеть эксцентрично или романтично, но в любом случае привлечет внимание.
 
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