«Выбор покупателей». Какие пять пылесосов сейчас покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие устройства в разных категориях предпочитают покупать белорусы. Каталог Kupi.TUT.BY базируется на «Яндекс. Маркете», где некоторые товары попадают в категорию «Выбор покупателей». Проверили, какие модели пылесосов сейчас находятся в топе этого списка.

Регионом мы выбрали Минск, товары — в нашем случае пылесосы — отсортировали по популярности. Моделей с пометкой «Выбор покупателей», то есть тех, которые в отзывах рекомендуют более 80% покупателей, оказалось довольно много. Большинство — от одних и тех же компаний. Остановились на тех, которые в списке были выше (то есть популярнее) остальных. Также постарались выбрать устройства как из начальной, так и высшей ценовых категорий.





Наверное, самый дорогой пылесос в нашей подборке. Сам производитель говорит, что главные плюсы модели, которые и обусловливают его цену, это быстрая уборка без необходимости регулярной очистки пылесоса (DryBox) или основательная уборка с функцией мойки воздуха (Aqua-Box). Краткие характеристики: мощность 1700 Вт, резервуар для моющего средства на 1,8 литра, несколько фильтров тонкой очистки.

В отзывах так пишут о плюсах модели: «Мощный пылесос отличного качества. Кошачий мех собирает моментально. Влажная уборка очень качественная, хотя мытье и сушка пылесоса потом занимают больше времени, чем сама уборка».

А вот минусы: высокая цена, «неудобная кнопка включения и выбора мощности».





Более «классическая» модель только для сухой уборки с контейнером-пылесборником на два литра, мощностью всасывания 470 Вт, уровнем шума не выше 79 дБ и набором насадок для телескопической трубки в комплекте поставки. По словам производителя, пылесос собирает и удерживает 99,9% мелкой пыли за счет системы фильтрации Allergy H13.

Отзывов на модель много — больше 180. Так ее достоинства описал один из «проверенных покупателей»: «Комплектация, мощность, дизайн, возможность чистки фильтра, длинный провод». А вот так — недостатки: «Неудобная система чистки контейнера, не запоминается уровень мощности».





Еще один пылесос от компании «Томас» с достаточно высокой ценой. Впрочем, в сравнении с первой моделью в подборке этот аппарат попроще.

Производитель утверждает, что пылесос подходит не только для чистки ковров, но и кафеля с каменными полами. Кроме того, есть функция ароматизации воздуха и водяной фильтрации, а также режим аварийного сбора воды при ее случайном разливе. Кратко о характеристиках: мощность всасывания 325 Вт, аквафильтр на 1,9 литра, уровень шума до 81 дБ.

Вот как один из покупателей описал плюсы модели: «Легкий, маневренный, много насадок, длинный шнур». К минусам относят, скажем, выполненный из тонкого пластика аквафильтр, который не всем удобно мыть после использования пылесоса.





Одна из самых доступных моделей в подборке для обычной сухой уборки. Что у нее в активе? Мощность всасывания в 380 Вт, контейнер для мусора 1,5 литра, уровень шума до 87 дБ, фильтр тонкой очистки, насадки в комплекте поставки для уборки различных поверхностей — скажем, щетка для мебели с ворсом.

К плюсам пылесоса относят, например, наличие упомянутой выше щетки (в том числе для очистки шерсти животных), вместительный пылесборник, а также мощность всасывания. К недостаткам кто-то отнес разве что отсутствие возможности регулировки мощности на ручке (есть на кнопке включения на самом пылесосе).





Наконец, в «Выборе покупателей» оказался и такой мини-пылесос для автомобилистов. Его мощность всасывания составляет 75 Вт, контейнер — 0,4 литра, также есть функция сборка жидкостей (для этого в комплект поставки добавили специальную насадку).

Главные плюсы мини-пылесоса, по мнению покупателей: «Компактный, отличная комплектация. В наборе есть чехол, в который все убирается и спокойно транспортируется». Особых минусов покупатели не выявили. Но в одном из отзывов отметили, что для компактной модели устройство великовато.