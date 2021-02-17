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Ввозили пальто как бы за 2 рубля, продавали - за 117. КГК говорит, что в Витебске магазины одежды скрывали доходы

17.02.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске два иностранных предпринимателя, открывших сеть магазинов дешевой одежды и обуви, стали фигурантами уголовного дела — за неуплату более 1,6 млн налогов, сообщает КГК.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Два иностранца зарегистрировали 12 организаций, которые занимались розничной торговлей в крупных 19 магазинах (площадью от 1 до 3 тысяч кв. м) в Минске, Витебске и других городах страны.

Товары — в основном одежду и обувь — продавали, говорят в КГК, по серой схеме: от налоговой скрывали от 50% до 75% выручки. Благодаря этому предприниматели не платили НДС и налог на прибыль.

Кроме того, половину товаров ввозили в Беларусь из России без документов и отражения в учете. А цену вещей, которые ввозили легально, занижали.

Например, по документам цена на мужское пальто при ввозе составляла 2,3 рубля (с этой суммы уплачен НДС — 38 копеек). Но на самом деле пальто купили за 70 рублей, а в магазине продали за почти 117 рублей. Выходит, размер НДС был в 50 раз больше, чем уплатила организация.

В 2019−2020 годах владельцы магазинов недоплатили налогов более чем на 1,6 млн рублей.

В отношении двух руководителей трех торговых организаций в Витебске возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Один предприниматель под стражей. Оба фигуранта возмещают в бюджет неуплаченные налоги.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Товары - в основном одежду и обувь - продавали по серой схеме, сообщает КГК: от налоговой скрывали от 50% до 75% выручки. Благодаря этому предприниматели не платили НДС...
 
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