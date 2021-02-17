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Ввозили пальто как бы за 2 рубля, продавали - за 117. КГК говорит, что в Витебске магазины одежды скрывали доходы
Источник материала: Tut.by
В Витебске два иностранных предпринимателя, открывших сеть магазинов дешевой одежды и обуви, стали фигурантами уголовного дела — за неуплату более 1,6 млн налогов,
Два иностранца зарегистрировали 12 организаций, которые занимались розничной торговлей в крупных 19 магазинах (площадью от 1 до 3 тысяч кв. м) в Минске, Витебске и других городах страны.
Товары — в основном одежду и обувь — продавали, говорят в КГК, по серой схеме: от налоговой скрывали от 50% до 75% выручки. Благодаря этому предприниматели не платили НДС и налог на прибыль.
Кроме того, половину товаров ввозили в Беларусь из России без документов и отражения в учете. А цену вещей, которые ввозили легально, занижали.
Например, по документам цена на мужское пальто при ввозе составляла 2,3 рубля (с этой суммы уплачен НДС — 38 копеек). Но на самом деле пальто купили за 70 рублей, а в магазине продали за почти 117 рублей. Выходит, размер НДС был в 50 раз больше, чем уплатила организация.
В 2019−2020 годах владельцы магазинов недоплатили налогов более чем на 1,6 млн рублей.
В отношении двух руководителей трех торговых организаций в Витебске возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Один предприниматель под стражей. Оба фигуранта возмещают в бюджет неуплаченные налоги.
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Ввозили пальто как бы за 2 рубля, продавали - за 117. КГК говорит, что в Витебске магазины одежды скрывали доходы
Товары - в основном одежду и обувь - продавали по серой схеме, сообщает КГК: от налоговой скрывали от 50% до 75% выручки. Благодаря этому предприниматели не платили НДС...
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