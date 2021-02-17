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В Гомеле вынесли приговор молодому водителю «Газели», который насмерть сбил на «зебре» школьника

17.02.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле суд вынес приговор 20-ти летнему водителю «Газели», который осенью прошлого года сбил на пешеходном переходе школьника, сообщили в Верховном суде.


Напомним, происшествие случилось утром 7 октября. 20-летний водитель ехал на «Газели» по улице Белого. В это время дорогу по нерегулируемому переходу переходил 12-летний школьник. Автомобиль сбил ребенка. Мальчика отвезли в больницу, но через десять дней он умер.

В суде пришли к выводу, что водитель проявил невнимательность к окружающей дорожной обстановке, превысил допустимую скорость и не учел дорожные и погодные условия, что и привело к трагедии.

Приговором суда молодой человек признан виновным в нарушении правил дорожного движения и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии поселения.

Также матери погибшего ребенка он должен выплатить 50 тысяч рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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