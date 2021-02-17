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В Гомеле вынесли приговор молодому водителю «Газели», который насмерть сбил на «зебре» школьника
Источник материала: Tut.by
В Гомеле суд вынес приговор 20-ти летнему водителю «Газели», который осенью прошлого года сбил на пешеходном переходе школьника,
Напомним, происшествие
В суде пришли к выводу, что водитель проявил невнимательность к окружающей дорожной обстановке, превысил допустимую скорость и не учел дорожные и погодные условия, что и привело к трагедии.
Приговором суда молодой человек признан виновным в нарушении правил дорожного движения и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии поселения.
Также матери погибшего ребенка он должен выплатить 50 тысяч рублей.
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Мальчика доставили в больницу, но через десять дней он умер.
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