ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Военный переворот в Мьянме: миллионы людей призвали выйти на протест 17 февраля

17.02.2021 08:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Противники военного переворота в Мьянме призвали к масштабным протестам в среду 17 февраля. Такой стала реакция на заявление военных о новых обвинениях избранном лидеру Аунг Сан Су Чжи.


Об этом пишет Reuters.

Противники военных, которые захватили власть в Мьянме, выразили скептицизм по поводу обещаний, что выборы пройдут справедливо и что военные смогут передать власть.

Активисты призывют миллионы людей выйти на протест, чтобы "свергнуть диктаторов".

Кий То, старший член партии Су Чжи Национальная лига за демократию (НЛД), который еще не был арестован, призвал выйти на массовый марш.

"Давайте покажем нашу силу против правительства государственного переворота, которое разрушило будущее молодежи, будущее нашей страны", - сказал он.

Ранее стало известно, что в Мьянме лидеру оппозиции Аун Сан Су Чжи предъявлены новые обвинения. Ей приписывают нарушение закона о предотвращении стихийных бедствий.

Кроме того, военные заявили, что не намерены долго оставаться у власти, и обещают передать ее партии, которая победит на выборах. В то же время даты выборов не назвали.

Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Противники военного переворота в Мьянме призвали к масштабным протестам в среду 17 февраля. Такой стала реакция на заявление военных о новых обвинениях избранном...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Испании тысячи человек вышли на улицы в поддержку радикального рэпера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by