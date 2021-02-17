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В Испании тысячи человек вышли на улицы в поддержку радикального рэпера

17.02.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После того, как был взят штурмом университет, где забаррикадировался каталонский рэпер Пабло Асель, а сам он задержан, в Барселоне и других городах прошли столкновения с полицией.


Транспарант с портретом рэпера Пабло Аселя в руках протестующей на улице Барселоны

Тысячи человек приняли участие в протестах против задержания каталонского рэпера Пабло Аселя. Вечером во вторник, 16 февраля, произошли столкновения с полицией в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и некоторых других городах.

Около 2000 человек собрались в центре столицы Каталонии, они строили баррикады, забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами, поджигали мусорные контейнеры. Протестующие скандировали: "Свободу Пабло Аселю" и "Смерть испанскому режиму". Несколько магазинов и помещение одного банка были разгромлены.

Утром того же дня испанская полиция взяла Аселя под стражу, для чего ей пришлось штурмовать помещение в университете каталонского города Льейда, где забаррикадировался 32-летний рэпер, а вместе с ним более 50 студентов, на протяжении почти 24 часов пытавшихся препятствовать его задержанию.

Дело Пабло Аселя

Ранее, испанский суд приговорил Пабло Аселя, полное имя которого - Пабло Ривадулла Дуро, к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записях в Twitter в период с 2014 по 2016 годы. Рэпер, известный радикальными текстами, считает, что в его случае нарушено право на свободу слова.

Власти в Мадриде заявили о намерении пересмотреть законодательство, чтобы в делах, подобных делу Аселя, где не совершалось противоправных деяний с применением насилия, нельзя было выносить приговоры с реальным сроком заключения. Однако приговор Аселю формально уже не может быть пересмотрен. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но отказался сделать это.

Выборы в Каталонии


Ранее, 14 февраля, стало известно, что на выборах в региональный парламент Каталонии победили сторонники независимости, которые могут сформировать правительство региона на следующие 4 года. При том лидеры партий "Левые республиканцы Каталонии" и "Вместе за Каталонию", получивших возможность создать правящую коалицию, - соответственно Ориол Жункерас и Карлес Пучдемон не баллотировались. Первый отбывает тюремное наказание за попытку провозгласить суверенитет Каталонии в 2017 году, а второй скрывается за границей, поскольку преследуется испанской юстицией за это же деяние.
 
 
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После того, как был взят штурмом университет, где забаррикадировался каталонский рэпер Пабло Асель, а сам он задержан, в Барселоне и других городах прошли...
 
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