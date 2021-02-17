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Правозащитник Андрей Бондаренко о дне тотальных обысков: Это только начало тотальной зачистки

17.02.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошедшая череда обысков и задержаний среди журналистов и правозащитников вполне себе вписывается в стандарты «à la guerre, comme à la guerre» (на войне как на войне - перевод с франц. яз.)


Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил правозащитник Андрей Бондаренко.

По его словам, ожидать, что методы, к которым прибегают власти, будут отличаться политкорректностью, несколько наивно.

«За полгода - с августа 2020 года - власть полностью пришла в себя, взяла под контроль все сферы гражданской активности и, самое главное, сделала для себя необходимые выводы о потенциальных угрозах-раздражителях, способных повторить события прошлого лета. Совершенно очевидно, что любая структура, имеющая влияние на массовое сознание и выступающая в оппозиции к действующей власти, автоматически попадает в зону риска», - отметил он.

Бондаренко обратил внимание на то, что «Белорусская ассоциация журналистов» и правозащитники остались «едва ли не последней линией обороны, которая еще не попала под пресс силовиков».

«И если уж обвинения в деструктивной деятельности при использовании штатива и жилетки с надписью “пресса” дошли до суда, то обвинение по факту финансирования или материального обеспечения деятельности, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), или о незаконном (в том числе иностранном) финансировании деятельности офиса и ряда иностранных агентов в области СМИ имеет куда большие перспективы», - считает он.

Бондаренко убежден, что сегодняшнее вчерашние обыски в БАЖ и правозащитных организациях только начало тотальной зачистки.

«Вряд ли власти отважатся или захотят лишать аккредитации все иностранные СМИ (в век Интернета это бессмысленно). Главная задача - продемонстрировать готовность жестко пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране и ограничить деятельность, направленную на финансовую поддержку из-за рубежа. В последнем случае основной удар на себя примет ПЦ “Вясна”, выступающий в роли аккумулирующего основные финансовые ресурсы для выплаты пострадавшим. Как не прискорбно, но это - цена бездумно проведенной кампании лето-осень 2020 г., в течение которой больше места уделялось “пальчикам-сердечкам”, чем выработке стратегии, поиску решений и подготовке команды. В результате финал закономерен - всех “недовольных” спокойно убирают по одному», - указал он.

Правозащитник считает, что в ответ на действия властей Беларуси в отношении журналистов стоит ждать реакции со стор ы стран ЕС с введением очередных санкций.

«Однако, во-первых, этим уже Минск не испугаешь. А во-вторых, Европа за все время так и не смогла ни разу ввести полномасштабные санкции, оценивая собственные потери», - подытожил он.
 
Теги: Минск
 
 
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Прошедшая череда обысков и задержаний среди журналистов и правозащитников вполне себе вписывается в стандарты «à la guerre, comme à la guerre» (на войне как на войне - перевод...
 
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