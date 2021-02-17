Валерий Карбалевич: Власти и дальше пойдут по пути зачисток

Белорусская ассоциация журналистов, независимый профсоюз РЭП, ликвидированный властями правозащитный центр «Вясна», журналисты и правозащитники по всей стране стали главной мишенью спецслужб. В один день под ударом оказались наиболее активные структуры третьего сектора.





Почему так произошло? Зачем силовые структуры взялись за «третий сектор»?





Thinktanks.by ответил руководитель аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич. На вопросыответил руководитель аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.





- Идет секторальная зачистка. Секторальные санкции, которые якобы Запад хочет ввести против Беларуси, против белорусской экономики и гражданского сообщества вводят сами белорусские власти. Пришла очередь правозащитников, журналистов, скоро подойдет очередь других категорий гражданского сообщества. Зачистка идет – планомерно, по секторам.





Если говорить более конкретно, то власти, возможно, пытаются приостановить некие финансовые ресурсы, которые идут в Беларусь с Запада.





- Именно потому обыски проводились в рамках уголовного дела (или дел?) по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них)?





- Сложно сказать, под какую статью они все это подведут. Но деньги искали в БАЖ, у правозащитников искали деньги, видимо, в РЭПе искали деньги. Я вижу именно такую логику во вчерашних налетах, конкретный план, конкретный замысел.





- Обращает на себя внимание то обстоятельство, что обыски прошли буквально сразу же после Всебелорусского народного собрания. Для проформы могли и выждать немного.





- Зачистка проходила до собрания, после собрания продолжается – съезд ни ускорил, ни затормозил репрессивную машину. Я бы не увязывал обыски с собранием.





Но все-таки еще раз хочу обратить внимание, что Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, сказал, что главная проблема в плане безопасности – информационная безопасность. И добавил: скоро мы примем дополнительные меры. Сразу после этого – налет на журналистов. Надо полагать, налет на журналистов и есть те самые «дополнительные меры».





Думаю, вчерашняя волна зачистки спланирована. По этому пути, думаю, власти пойдут и дальше: будут пытаться заблокировать некие социальные сети, снова начнут борьбу с интернетом, опять пойдут наезды на конкретные медийные ресурсы. Перманентная борьба с независимыми СМИ продолжается. Тем более, что независимый соцопрос Chatham House показал, что именно негосударственные СМИ – один из институтов, который пользуется наибольшим доверием в обществе. Поэтому совершенно понятно, что независимые журналисты и являются одной из главных мишеней политических репрессий.





- До какой стадии может дойти борьба властей с независимыми СМИ?





- Ой, думаю, никаких границ не существует. Представление об опасности одного человека – вот и все границы. Поэтому власти могут зайти очень и очень далеко.





- Извиняюсь за некорректный вопрос: можно ли спрогнозировать, какая категория следующей попадет под каток репрессий?





- Угадать сложно, а логику властей понять невозможно. Но журналисты, публичные личности, которые комментируют происходящее в стране, как мы с вами, - одни из главных мишеней.





- Как продолжающие репрессии против медиа отразятся на вконец испорченных отношениях с Западом? Или официальный Минск действует уже без оглядки на Евросоюз, на США?





- Власти уже действуют без оглядки на Запад, их мало интересует, как на это посмотрят за рубежом. Процесс ухудшения отношений с Западом идет, и я не вижу, каким образом этот тренд может быть остановлен.



