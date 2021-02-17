Соболенко вышла в финал Australian Open в парном разряде

Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко уступила в третьем круге одиночного разряда на Australian Open, однако продолжила борьбу в парном со своим давним партнером бельгийкой Элизой Мертенс. И в паре девушки дошли уже до финала соревнований.



Фото: Reuters

В полуфинале Арина с Элизой довольно легко разобрались с довольно серьезными соперниками — американкой Николь Меличар и Деми Схюрс из Нидерландов (4 сеяная пара) в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч продолжался чуть более полутора часов.

В финале белоруске с бельгийкой предстоит встретиться с сильной чешской парой — Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Матч должен пройти 19 февраля (запланированное начало — 8 утра по Минску).