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Соболенко вышла в финал Australian Open в парном разряде

17.02.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко уступила в третьем круге одиночного разряда на Australian Open, однако продолжила борьбу в парном со своим давним партнером бельгийкой Элизой Мертенс. И в паре девушки дошли уже до финала соревнований.


Фото: Reuters

В полуфинале Арина с Элизой довольно легко разобрались с довольно серьезными соперниками — американкой Николь Меличар и Деми Схюрс из Нидерландов (4 сеяная пара) в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч продолжался чуть более полутора часов.

В финале белоруске с бельгийкой предстоит встретиться с сильной чешской парой — Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Матч должен пройти 19 февраля (запланированное начало — 8 утра по Минску).

 
 
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