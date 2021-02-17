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Гол Егора Шаранговича принес победу «дьяволам» над «рейнджерами»

17.02.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский нападающий Егор Шарангович точным броском на 51-й минуте принес победу «Нью-Джерси Девилз» в гостевом поединке с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Гол Егора Шаранговича принес победу «дьяволам» над «рейнджерами»
Фото nhl.com/devils

Форвард отличился при счете 2:2. Встреча завершилась викторией гостей 5:2.

 
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Белорусский нападающий Егор Шарангович точным броском на 51-й минуте принес победу «Нью-Джерси Девилз» в гостевом поединке с «
 
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