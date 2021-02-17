Миллионер-коммунист, которого пытались убить 600 раз. Как охраняли Фиделя Кастро

Источник материала: Onliner Фидель Кастро — невероятная по всем меркам фигура. Он пережил сотни покушений, за время его правления в США сменился десяток президентов — лидер кубинского народа удерживался на вершине иерархической лестницы на протяжении почти полувека. Став одни из самых «долгоиграющих» правителей мира, он ни в чем себе не отказывал, хотя собственный народ мало знал о его тайной жизни.

По данным Forbes, в середине нулевых его состояние оценивалось в $900 млн (считается, что основные деньги он заработал уже в 2000-х, резко приумножив капитал) — для лидера коммунистической страны, радеющей за благосостояние бедного народа, это весьма внушительная сумма. Правда, знали об этом только приближенные, а остальным оставалось только догадываться.

Путь к власти

Фидель родился в 1926 году в «капиталистической» по всем признакам семье: его отец, эмигрировавший из Испании, владел крупной сахарной плантацией (а также отелем, пабом, школой, магазином и так далее) вдалеке от Гаваны, хотя и разбогател он не сразу. Позже Кастро в беседах с журналистами постоянно рассказывал о своих родителях как о выходцах из беднейших слоев общества, но сам он с бедностью не столкнулся.

Благодаря отцовским деньгам юный Фидель смог получить хорошее образование и стал юристом. Говорят, способности молодого кубинца были на уровне средних, и никаких выдающихся успехов он не показывал. Как бы то ни было, начав собственную практику, молодой мужчина оказывал помощь людям, не способным позволить себе адвоката, — на них Фидель работал бесплатно.



Кастро в 1955 году во время интервью американской прессе. Фото: mathrubhumi.com

Его восхождение на политический олимп началось с приходом к власти Фульхенсио Батисты, захватившего власть в результате военного переворота. Фидель Кастро и его сторонники хотели добиться свержения диктатора (вначале — опираясь на законы страны). Однако выяснилось, что они работают только в одном направлении, а коррумпированные высшие эшелоны власти повязаны и поддерживают друг друга.

Последовало тюремное заключение — Кастро получил 15 лет, однако отсидел менее двух, бежав затем в Мексику. Здесь он начал формирование сопротивления, и в начале 1959 года режим Батисты пал. Незадолго до этого Фидель говорил, что держаться за власть не будет, а становиться правителем — не в его планах. Тем не менее харизматичный и умеющий разговаривать с толпой, он все же повел народ за собой и возглавил страну. Потом Кастро оперативно ограничил свободы населения и начал политику распределения ресурсов в стиле зародившегося много лет назад СССР.



Фото: historytoday.com

Затем случилась национализация американского бизнеса без выплат компенсаций и стартовал долгий путь к светлому коммунистическому будущему. Одновременно Фидель начал электрификацию отдаленных частей страны, эффективную реформу образования и медобслуживания, обеспечил занятость населения. Все это происходило на фоне запрета инакомыслия: оппозицию планомерно уничтожали, а затем начался неконтролируемый отток профессионалов за рубеж. В будущем это приводило к увеличению темпов падения экономики, а «социальное равенство» умерло, так толком и не родившись.

Что любил Фидель

В будущем Фидель Кастро постоянно подчеркивал свою схожесть с народом: ближе к смерти рассказывал о мизерной зарплате долларов в 40 и всячески указывал на непритязательность в быту да отсутствие тяги к роскоши (мол, есть у меня лишь небольшой рыбацкий домик для отдыха). По словам бывшего личного охранника кубинского лидера, это все неправда: «домик» на самом деле был люксовой виллой с парниками, живностью и всеми благами цивилизации, а быть богатым — это же не значит владеть чемоданами наличности в специальной комнате. Таких поместий у Кастро было не одно и не два.

Все это удавалось скрывать, а на вопросы о несметных богатствах Фидель Кастро реагировал бурно. «Попробуйте найти. Если кто-то докажет, что у меня есть иностранный счет на 900 миллионов, миллион, 500 тысяч, 100 тысяч или хоть доллар, я сразу уйду в отставку и сложу с себя все полномочия», — приводит в книге «Тайная жизнь Фиделя Кастро» цитату бывший личный охранник кубинского лидера Хуан Рейнальдо Санчес.



Фидель Кастро и его личный охранник на яхте Aquarama II в 1980-х. Фото: lexpress.fr

Особое отношение к собственной безопасности проявилось у Кастро, вероятно, после операции в бухте Кочинос в 1961 году. Тогда власти США решили свергнуть Фиделя: он стал неудобен из-за следования коммунистическим (или подобным им) идеалам, да и «раскулачивание» американского бизнеса на территории Кубы не добавило новому правителю баллов. В операции участвовали 1,4 тыс. кубинских изгнанников, однако она провалилась: 100 были убиты, остальные — захвачены в плен и позже обменяны на $52 млн в виде товаров медицинского назначения и питания для детей.

Чтобы обеспечить свою безопасность и одновременно не мозолить народу глаза образом жизни, далеким от описываемого в официальных СМИ, Фидель Кастро якобы задумал обустроить под свои нужды небольшой островок — Кайо-Пьедро. О нем Фидель узнал благодаря неудавшейся атаке 1961 года: остров находился совсем рядом.



В 1960 году Фидель Кастро встретился с Никитой Хрущевым. Фото: AP

Именно здесь он создал райское местечко для себя и своих особо важных гостей — с дельфинарием, бассейнами, черепашьей фермой, вертолетной площадкой и доком для дорогущей яхты Aquarama II. Говорили, что Фидель купил судно за собственные деньги (видимо, упоминавшуюся зарплату), а вот четыре мотора были подарены Брежневым — их сняли с советских военных катеров. Здесь же размещалось медицинское судно, которое всегда находилось рядом для экстренных случаев и перевозило запас крови для Кастро. Постоянными гостями этого острова в разное время становились Эрих Хонеккер, Габриэль Гарсиа Маркес, европейские и американские бизнесмены.

Чего боялся Фидель

Официальная статистика кубинских властей утверждает, что на Фиделя Кастро было совершено более 600 покушений. Эксперты ставят это количество под сомнение, говоря о завышении в шесть раз, однако подтвердить или опровергнуть информацию сложно. Вопрос может быть в том, что именно считать покушением. Но, по словам бывшего главы контрразведки Кубы Фабиана Эскаланте, это правда. Лидером по количеству попыток стал Рональд Рейган (197), за которым следует Ричард Никсон (184). ЦРУ времен администрации остальных американских президентов недобирали до сотни.



Слева направо: Рауль и Фидель Кастро, подполковник Менгисту Хайле Мариам, один из лидеров эфиопской революции, 1975 год. Фото: voanews.com

Если цифры правдивы и не явились плодом фантазии окружения Фиделя Кастро, он чертовски везучий человек, а организаторы покушений — лузеры в кубе, но с не менее прекрасным воображением.

Среди описанных способов ликвидации Фиделя:

Начиненные взрывчаткой морские раковины. Их предлагали опустить на дно там, где любил нырять Фидель, раскрасив панцири в привлекающие внимание цвета, и взорвать при приближении. Решили, что не очень практично.

Натертый ядом костюм аквалангиста. Его должен был подарить переговорщик из ЦРУ, который изыскивал способы вернуть задержанных во время той самой операции в бухте Кочинос. Костюм купили, внутри натерли грибковыми спорами, вызывающими мицетому, а в баллоны для воздуха запустили туберкулезную палочку. Дальше лаборатории костюм не попал.

Отравленные и взрывающиеся сигары. Здесь все просто: взорвать лицо или отравить чем-нибудь неприятным (ботулотоксином) с помощью пропитанного опасным веществом табака. На самом деле в документах описывался лишь способ отравления, а вот взрывающаяся сигара — это, видимо, из разряда городских легенд.

Также были летчики-камикадзе, любовница с отравленными пилюлями, ручка-шприц с отравляющим веществом, аэрозоль с ЛСД, план лишить Кастро волос и в первую очередь «дебородизировать» команданте (выпадение легендарной растительности на лице могло бы ударить по его статусу) и, в конце концов, отравить мороженое. В общем, на любой вкус, хватит на несколько сериалов.

Основным инструментом обеспечения безопасности Фиделя Кастро все-таки являлась тотальная секретность, которая окутывала все стороны жизни камараде, — десятки лет кубинцы и не подозревали о том, чем и как живет их любимый лидер и кумир. Например, брат Фиделя, Рауль, не видел племянников — пятерых сыновей Фиделя (детей у него больше) — до того, как они достигли совершеннолетия. Долгое время тайной оставалось и само существование второй супруги команданте, которая проживала в «основном доме» правителя.

Также применялся «шпионский» вариант: в 1983 году для Кастро нашли пару двойников, которые играли патрона, когда нужно было показаться на людях, но издалека, либо запутать возможных убийц. Они передвигались по Гаване на автомобилях, создавая впечатление здравствующего лидера, а также могли временно заменить Фиделя в случае смерти: у него тогда диагностировали рак прямой кишки.



Фото: High School

Чтобы максимально усложнить жизнь потенциальным убийцам, Фидель регулярно менял место для отдыха — для этого было построено множество резиденций, между которыми курсировал правитель. Аналогичные меры предосторожности принимались во время визитов в дружественные страны — тот же СССР.

«Даже у нас в стране во время дружественных визитов его невозможно было найти утром в тех апартаментах, которые были для него подготовлены. Мне, правда, было прекрасно известно, где и с кем найти Фиделя, но для посторонних место его ночевки было засекречено, причем им самим», — рассказывал подполковник 9-го управления КГБ СССР Сергей Голосов.

О том, как именно была организована охрана Фиделя, информации не много. Предполагается, что в его личную армию входило около сотни натренированных сотрудников — мастеров в рукопашном бое, в совершенстве владеющих разными видами огнестрельного оружия. Были и личные охранники — одним из них на протяжении 17 лет являлся упомянутый выше Санчес. Он, к слову, умер в 66-летнем возрасте от рака легких вскоре после публикации книги и обещания раскрыть много других секретов Фиделя Кастро.



Санчес в 2014 году. Еще во время работы на Кастро он попросил о ранней отставке. Фидель отправил его в тюрьму, откуда примерно с десятой попытки Санчес смог сбежать. Фото: France 24

На самом деле вся военная структура новой Кубы была заново создана после прихода к власти Фиделя, поэтому основными ее целями были противостояние внешним врагам и защита лидера. Первых сотрудников особых отделов тренировали в КГБ СССР, затем прозорливый Фидель контролировал развитие местных аналогов силовых структур «страны братского народа».

Как и в случае с Ким Чен Ыном , охранникам Фиделя дополнительно вбивали в голову утверждение, что он царь и бог в одном лице. «Я всегда был готов умереть за него», — рассказывал Санчес. По его словам, все изменилось после встречи его подопечного с представителями колумбийской мафии (руководителя Кубы подозревали в связях с наркокартелями и даже отправкой на территорию США подготовленных «солдат»). Сторонники Кастро называли такие заявления пропагандой ЦРУ.

Охрана действовала по классической схеме: проверялось все и вся. В еде и питье искали отравляющие вещества, помещения осматривали на предмет подслушивающих устройств и взрывчатки, постельное белье проверяли на наличие радиации и вредных организмов, даже официальные документы досматривали на предмет опасности. То ли охрана работала слаженно, то ли покушений было не так много — команданте так и не пал жертвой всемогущего ЦРУ или других внешних врагов.



Фото: rte.ie

Способность Фиделя Кастро выживать даже стала предметом шуток. Одна из них гласит, что как-то кубинскому лидеру хотели подарить галапагосскую черепаху, но он вежливо отказался: «Они живут всего 100 лет, и это проблема всех домашних питомцев: вы только привыкаете к ним, а они уже умирают».

В 2016 году Фидель Кастро все же умер — в возрасте 90 лет.

Источники: Forbes , Britannica , History , The Guardian , The Daily Mail , The History Reader , Punto de Corte , The Independent , The Seattle Times , «Совершенно секретно» , The Miami Herald , The New York Post

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